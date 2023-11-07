影／派出所聚眾滋事後 新北三重連續3天擴大臨檢壓制黑幫氣焰

新北市三重區4日發生地痞流氓包圍派出所聚眾滋事，三重警分局昨起聯合市警局保安、交通、刑警大隊，將連續執行3天擴大臨檢，針對黑道易出入聚集、滋事及營生場所實施清查掃蕩，首日查獲毒品案2人、詐欺案2人。

昨晚臨檢重點包括當鋪、撞球間、棋牌社、中古車行、宮廟、旅館、卡拉OK等36處夜間營業場所，搭配霹靂小組、警犬隊共出動百餘名警力，同時也針對易飆車路段安排路檢勤務，加強稽查酒駕、取締交通違規。

期間在某旅館臨檢過程中，員警發現46歲李姓男子房間桌上及地上都有吸食器，搜查找到毒品卡西酮咖啡包4包（共8.5公克）、安非他命10包（共7.45公克），當場將李男依違反毒品危害防制條例逮捕，警詢後移送新北地檢署偵辦。