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金門阿嬤的「尋人任務」 榮服處幫找到恩人卻已離世

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

早期兩岸對峙，金門有十萬大軍，軍民關係緊密，也發生不少感人的故事。在金湖鎮南雄經營綠園餐廳的何雪蓮阿嬤透過老兵召集令粉絲頁，想尋找民國60年在南雄師彈藥連擔任連長的楊坤村，因為楊當年對他們一家很照顧，想親自跟他致謝，經過金門榮民服務處與軍友們的奔走協助，終於順利找著，只是楊連長不幸在9月就因病逝世，阿嬤得知後當場淚流滿面。

「綠園餐廳的阿嬤想找您，當年的被您貼心照顧的孩子都長大了，阿嬤想跟您說聲感謝﹐如果有人知道連長的聯絡方式，請提供給縣府觀光處，我們想替阿嬤圓夢，也想讓金門老兵召集令的活動更有意義」，老兵召集令粉絲頁的尋人啟事日前PO出，吸引不少關注，不少軍友在LINE群轉傳，希望幫阿嬤完成「尋人任務」。

據了解，何阿嬤原務農，因丈夫早逝，她帶著6個孩子到南雄開店養家，幫忙阿兵哥洗衣、縫補軍服等賺取微薄薪資維持家計，當時楊連長得知，交代部屬要特別照顧他們，幾乎洗軍服與縫補全交給阿嬤弄，希望能幫忙孤兒寡母。

阿嬤提及，當年承租的房子很小，沒有床舖，全家7人晚上都睡地板，楊連長知道後，也立即派連上木工，利用廢棄砲彈木箱增建閣樓，讓他們使用，多年來，阿嬤心中總惦記著楊的恩情，時常掛在嘴邊，而每年辦老兵召集令活動時，都會期盼那個熟悉的身影會再出現，她想當面跟楊連長致謝。

金門榮服處長游文勇得知消息後，立即指派總幹事賈鴻來協助尋人，他在10月30日與同仁先到榮民行政業務網查詢，但找不到，懷疑他改名，又透過其他系統查詢，沒想到發現楊連長已死亡，當天賈鴻來親自向阿嬤告知消息，阿嬤馬上淚流滿面，相當難過。

游文勇日昨特別去拜訪阿嬤，阿嬤女兒回憶，當年因楊連長協助，全家才能度過難關，如今弟妹們都已成家立業，大家常想若沒楊連長當時的照顧，大家可能被迫分離；高齡86歲的何阿嬤表示，楊連長雖已過世，但她心中永遠會記得這位大恩人，希望能到台灣親自向楊連長遺孀及其子女，表達心中滿滿的感謝。

在金湖鎮經營綠園餐廳的何雪蓮阿嬤日前透過臉書表示，想尋找在南雄師彈藥連擔任連長的楊坤村，讓這家老餐廳再度受到關注。圖／讀者提供
在金湖鎮經營綠園餐廳的何雪蓮阿嬤日前透過臉書表示，想尋找在南雄師彈藥連擔任連長的楊坤村，讓這家老餐廳再度受到關注。圖／讀者提供
金門的何阿嬤在老兵召集令粉絲頁PO尋人啟事，吸引不少關注，不少軍友在LINE群轉傳，希望幫阿嬤完成「尋人任務」。記者蔡家蓁／翻攝
金門的何阿嬤在老兵召集令粉絲頁PO尋人啟事，吸引不少關注，不少軍友在LINE群轉傳，希望幫阿嬤完成「尋人任務」。記者蔡家蓁／翻攝
金門榮服處長游文勇（右）日前特別前往金湖鎮綠園餐廳慰問探視何雪蓮阿嬤，跟阿嬤相談甚歡。圖／
金門榮服處長游文勇（右）日前特別前往金湖鎮綠園餐廳慰問探視何雪蓮阿嬤，跟阿嬤相談甚歡。圖／

阿嬤 老兵 金門

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