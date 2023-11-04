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高雄警查捕女毒品通緝犯 見她大腹便便仍吸毒頻搖頭

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄黃姓女子夜裡開車遇警車，趕緊關閉車燈避開警方，沒料到此舉更引起員警注意，警方上前盤查，發現她涉毒品通緝中，已經懷孕卻仍涉嫌吸食毒品，對她搖頭嘆息，依法移送法辦。

據了解，黃姓孕婦（31歲）在11月1日凌晨3時15分，開車停在高雄市小港區宏偉街，因見到警車就趕緊熄燈，引起員警注意。員警發覺車上有3人，形跡可疑，便上前盤查，發現黃女開車載謝姓（30歲）、張姓（31歲）2男子，他們一下車，見黃女已大腹便便，懷孕數月，查證她身分後，發覺她涉毒品案通緝中，立即逮捕她。

警方在車內排檔桿處，發現安非他命吸食器、以及些許K他命、安非他命及大麻等毒品，黃女坦承開車前曾經吸食過毒品，令員警搖頭，說她不該懷孕又吸毒，可能影響胎兒健康。全案依違反毒品危害防制條例罪嫌移送法辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

黃姓女子涉毒品案通緝中，警方查獲她又涉嫌持有毒品，發現她已懷孕數月。記者林保光／翻攝
黃姓女子涉毒品案通緝中，警方查獲她又涉嫌持有毒品，發現她已懷孕數月。記者林保光／翻攝

毒品 通緝 高雄市 孕婦

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