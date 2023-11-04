影／越南移工在台失聯1年...疑遭販毒集團吸收 警抓2人

台中市警方在今年9月間在轄內查獲毒品案，經溯源發現，越南籍周姓、阮姓移工是毒品上手，經誘捕偵查後，將二人查緝到案，查扣安非他命、K他命等贓證物，市價約5萬元；經查，二人失聯已快一年時間，期間疑為牟利，遭販毒集團吸收後擔任藥頭，在移工網路中販毒，全案由檢察官指揮，擴大追查毒品來源，兩名移工則遭檢方聲押獲准。

第一警分局繼中所在今年9月間於轄內一家KTV查獲毒品案，經溯源後發現，越南籍周姓（29歲）、阮姓（26歲）移工是毒品上手，全案報請台中地檢署檢察官指揮後，利用「誘捕偵查」，趁兩人外出交易毒品時，將二人逮個正著，當場查獲120包的毒咖啡包、安非他命、K他命、現金3.2萬元等贓證物。

經查，二人原本從事工廠加工工作，去年10月間，因不滿薪資待遇而離開公司，行蹤不明，被雇主通報失聯，落網前已失聯近1年，失聯期間疑遭販毒集團吸收為藥頭，販售毒品牟利，主要販售給移工族群，但價格略高於台灣藥頭，可能兩名移工為了賺價差，也吃同鄉「豆腐」。

辦案人員認為，販毒集團為了擴大銷售管道，可能將移工也列為販售的對象，因此會鎖定失聯的移工，以販毒利益引誘，失聯移工若為溫飽，可能就成為販毒藥頭。

全案將二人依毒品罪，移送台中地檢署後，檢察官指示追查毒品來源，也認定兩名移工有逃亡、串滅證之虞，向台中地院聲請羈押獲准。

第一警分局長吳燕山說，民眾不要因一時好奇嘗試毒品，如發現周遭有可疑人士販賣、施用毒品等行為，應即向通報轄區派出所，以利即時查緝、追溯上游；將持續加強防制轄內毒品人口是否涉及不法犯罪，列為查緝重點，以維護社會治安。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885