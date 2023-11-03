竹聯幫分會長玩槍自轟爆頭亡 通緝犯友人回憶：真的嚇死我了！

家住桃市龍潭區的40歲蔡姓竹聯幫虎堂桃園分會長，上月31日下午3點在家取出1把綠色改造槍，當著來訪蘇姓友人及蘇的2子面前把玩，來來回回不過13秒，二度將槍口抵住額頭並扣下板機，沒想到當場擊發子彈爆頭亡；事後桃園警方查出蘇男是名通緝犯，當晚就循線逮回他，本月1日晚間解送歸案並發監執行，據悉，回想起蔡男自轟當下，蘇男還會不由自主地連連拍著胸脯說「真的嚇死我了！怎麼會把槍口對著自己呢？」

桃園地檢署表示，根據蔡家客廳上方的監視器畫面顯示，蔡男確實是因為把玩槍枝不慎自轟致死，由於改造手槍與子彈目前正在溯源調查，因此現場目擊者的證詞也很重要，當天到底是在何種狀況下，讓蔡男取出不該持有的槍枝，而在把玩的過程中，雙方是否曾經談論過什麼，導致蔡男在把玩過程中疏於注意，或蔡男是臨時起意拿起槍枝抵頭等情都需了解，為求慎重，將釐清蔡姓男子自轟死亡案的死因，已訂於本月6日上午10點30分在桃園市殯葬管理所中壢館，會同法務部法醫研究所進行解剖。

另外，當天帶著2名青少年模樣的兒子到蔡家拜訪的蘇姓男子，由於先前犯下妨害自由案件判刑6月以上確定，必須入監執行，遭桃園地檢署發布通緝，案發當下，蘇男受驚嚇，除了當場由沙發上跳起，也趕緊站在兒子們的身邊不停地跳，還跳到蔡男身旁，影片中似乎一度喊叫，然後要兒子趕快走人；龍潭警方事發當晚已將蘇男查緝到案，由於蘇男過度震驚，夜間拒絕訊問，直到本月1日上午，在拘留室睡了一夜後，情緒才有點好轉，除製作通緝筆錄外，也真對蔡男自轟案說明，下午押解至桃檢後，檢方也對蔡男的部分進行複訊，訊後送監執行。