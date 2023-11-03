獨／警員薛貞國夜店遭圍毆奪命卻非「因公死亡」 遺孀提告結果出爐

台北市信義區9年前發生「夜店殺警案」，時任信義警分局偵查佐薛貞國被眾人圍毆致死，他的妻兒申請因公撫卹，銓敘部最終決議依「意外死亡」核發撫卹金，家屬不服認為薛應為「因公死亡」，提行政訴訟救濟，台北高等行政法院認為薛不是依法執行職務，並非因公死亡，判決家屬敗訴，可上訴。

2014年9月13日凌晨2時許，曾威豪與劉芯彤在信義區夜店「SPARK」與安管人員起衝突。凌晨3時，劉芯彤打電話約蕭叡鴻至酒店商討如何討回公道，蕭約人到夜店現場助勢，並拉住安管理論。

當時休假接獲通報的薛貞國與同事莊瑞源到場排解，薛表明身分，蕭等人情緒失控高喊「乎伊死」。薛遭眾人圍毆，共犯許淳凱更持紅龍柱痛毆薛貞國身體兩次、頭部一次，薛死亡。

薛的家屬申請因公撫卹，而銓敘部審查小組須等司法案件結論佐證，為了避免延宕發給撫卹金，2016年先按病故標準核發，至於因公撫卹部分，待司法案件釐清、完成審查後，再另案處理。薛貞國妻兒不服向保訓會提復審被駁回，提行政訴訟救濟，而銓敘部因公審查小組最終決議依「意外死亡」撫卹。

薛的妻兒主張，案發的ATT 4 fun大樓是薛貞國管轄責任區，薛身為信義分局偵查佐，身份是公務員，休假期間仍具備警職身分，接獲同仁通報到場查訪、執行職務，並第一時間表明警察身分，試圖維繫現場秩序，卻遭現場群眾包圍，以紅龍柱、棍棒、拳腳毆擊暴力身亡，應屬於公務人員在職因公死亡，請求法院撤銷銓敘部處分，銓敘部應做成「因公死亡」撫卹的處分。

北高行指出，依警政署的員警飲用酒類禁止服勤規定，員警服勤時不得飲酒，或有酒態、帶有酒味等，若服勤前有飲酒，應事先請假或報請調整勤務時段，可知若飲酒沒有請假或報請調整勤務時段，仍然擅自服勤，即非依法執行職務。

北高行認為，根據法醫研究所解剖及鑑定報告，薛貞國血液酒精濃度換算為呼氣酒精濃度為0.925毫克，且相關人員訪談也指薛案發前在餐館、酒店餐敘飲酒，可見事故發生前，薛已有重度飲酒，足以影響衝突判斷能力，不應擅自服勤，但薛違反規定未依程序通報，而逕行處理案件，不是「依法執行勤務」。

再者，北高行根據刑事二審判決，認為第三波衝突發生，是因薛貞國有對曾威豪做「起腳」的動作，而此動作已超出執行職務範圍，引起其他人加以反擊，也不是依法執行職務。

判決指出，薛貞國違反服勤不得飲酒規定，及對曾威豪起腳的動作，才被認定為非依法執行職務，銓敘部審查小組依「意外死亡」撫卹，而非因公死亡，處分沒有違誤，判薛的妻兒敗訴。

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