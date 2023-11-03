走過30年 更生少年協會跟惡勢力搶人

中華民國更生少年關懷協會迎來30周年，當紅饒舌團體「Asiaboy禁藥王& Lizi栗子」的栗子（右）曾經也是協會個案，昨受邀表演為協會慶生。記者洪子凱／攝影 中華民國更生少年關懷協會迎來30周年，近年來社群網路發達，青少年犯罪型態已從傷害、竊盜轉為詐欺、毒品，協會發現更生少年從少年觀護所出來3個月是黃金關鍵期，要積極介入輔導，「跟惡勢力搶人」，連知名饒舌明星栗子都曾被協會導向正軌。

饒舌團體「Asiaboy禁藥王 & Lizi栗子」出道至今發行多首深受年輕人喜愛的單曲，台上看似風光，綁著髒辮的栗子其實曾兩度進入台北少年觀護所。他說，10年前因為愛玩，做了很多對不起社會的事，17歲就有吸毒、傷害案底，但當時不明白自己哪裡有錯？反而感嘆為何那麼倒霉。

在獄中，栗子數度收到更生少年協會來信，他沒聽過這個團體，也不知道寄信來的到底是誰，起初不以為意，協會仍持續無條件地關懷，最終打動迷惘少年的心，在參與協會的課程中培養出饒舌興趣，協會老師不斷鼓勵下持續創作、找到舞台，走回人生正軌。

更生少年關懷協會在雙北有11個服務據點，培育超過3000多名志工和實習生投入青少年服務，明年據點將拓展到桃園，盼陪伴更多更生少年，昨30周年特展開幕，北市社會局長姚淑文、副總統擬參選人賴佩霞、壯闊台灣理事長吳怡農到場致意。

協會主任陳彥君表示，中心一年大約會接到少管所出來約有1000多個案，約3到6成跟毒品、詐欺有關。協會要扮演角色就是陪伴者，讓這些孩子不要再踏上不歸路。