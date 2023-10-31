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影／嘉義銀樓搶案…老闆急追喊捉賊 民眾合力制伏搶嫌

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市區下午發生起銀樓搶案，1名年輕人走入中正路1家銀樓表示要購買金項鍊，當老闆拿出金飾時，他以拍照為由，突然搶金項鍊，老闆阻止2兩重金項鍊仍被他搶走半條，老闆往外追喊捉賊，在見義勇為民眾圍捕下，合力將他逼到騎樓下壓制，並聯絡警方帶回偵辦。警方調查嫌犯為17歲少年，持續調查釐清中。

銀樓陳姓老闆表示，下午3點多有名年輕人戴著帽子、口罩走進店裡面來說要購買金項鍊，於是拿出2兩、1兩項鍊（各約16萬多、11萬多元）供選購，年輕人說要拍照給朋友看，就拿起手機拍照，突然一手卻抓住2條項鍊要往外跑，老闆反應急快也搶抓回1兩的項鍊，但2兩項鍊在拉扯中拉斷，年輕人就抓著半截項鍊往外跑，老闆從後面追趕，沿途叫路人幫忙抓賊，期間有幾名外送員加入追捕行列。

年輕人被追累停下來，老闆勸他把東西歸還就不追究，但他不要，還伺機如有人靠近就要用辣椒水噴，好幾個外送員被噴到辣椒水，令眾人更很生氣，他也就一直跑從中正路、文化路、忠義街、西市場、國華街又遶回中正路，在眾人圍捕下，最後在騎樓被某店家趁其不備一腳踹倒，大家一擁而上將他制伏，老闆也拿回金項鍊，追逐過程約2、3分多鐘，全長約1公里多。

陳老闆平常有游泳健身，才能持續追緝，他表示，平常店裡玻璃櫃裡沒有放金飾，客人要看時才展示，當時這名年輕人進來表示要買金飾就覺得怪怪，因為現在金價高，不是一般年輕人買得起，所以心理有防備，加上路人的見義勇為才沒讓歹徒得逞。

銀樓老闆談追捕過程後頻擦汗。記者李宗祐／攝影
銀樓老闆談追捕過程後頻擦汗。記者李宗祐／攝影
銀樓老闆表示當時拿出這２條項鍊供選購，不料，遇到搶嫌。記者李宗祐／攝影
銀樓老闆表示當時拿出這２條項鍊供選購，不料，遇到搶嫌。記者李宗祐／攝影
搶嫌遭壓制後也累得倒在騎樓束手就擒。圖／讀者提供
搶嫌遭壓制後也累得倒在騎樓束手就擒。圖／讀者提供
銀樓老闆壓制歹徒直到警方到來。圖／讀者提供
銀樓老闆壓制歹徒直到警方到來。圖／讀者提供

老闆 外送員 銀樓 搶劫

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