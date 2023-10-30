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撞婦命危 男涉毒駕肇逃羈押
卅一歲陳姓男子廿六日清晨涉嫌在車上抽Ｋ菸，開車上路半小時後，逆向撞飛一名七十四歲晨運婦人，致重傷命危；陳男肇逃後棄車逃逸，車上搜出Ｋ他命毒品，前晚被拘提到案，坦承毒駕肇禍，檢方認為他有逃亡、串供、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。
警方調查，陳姓男子廿五日深夜與友人在ＫＴＶ唱歌喝酒，廿六日凌晨離開，約五時八分左右，先在自己車內連續吸食摻有第三級毒品Ｋ他命的香菸兩支，隨後駕車離開。
清晨五時卅四分，陳行經冬山鄉永和路時疑因毒品影響意識，逆向撞飛行走路邊外出晨運的楊姓婦人，陳未停車協助救護，反而開車逃離；路人目擊報警，楊婦送醫後昏迷指數六，送進加護病房，仍在和死神搏鬥。
陳逃到冬山鄉太和路後棄車逃逸，警方循線在清晨六點多尋獲汽車，發現左側車頭有撞擊破個大洞痕跡，車禍現場也遺留車輛零件，勘驗吻合；並在右前座找到Ｋ他命白色粉末。
警方查出車主是陳男弟弟，透過家屬聯繫陳男仍避不見面，檢方根據監視器畫面及相關證人供詞，廿七日晚間指揮警方將陳男拘提到案。
陳男坦承毒駕撞人，未承認酒駕，警另查出他無照駕駛，依公共危險罪嫌移送，檢方訊後認為陳涉犯肇事逃逸致人重傷罪，嫌疑重大，有逃亡、串供、滅證之虞，廿八日晚聲請羈押禁見獲准。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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