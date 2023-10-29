影／桃警圍捕贓車包抄影片掀議！嫌犯竟撞2警車、2員警受傷流血

桃園市民在臉書PO出中壢警方昨天攔截圍捕竊嫌衝撞巡邏車事故，引起討論，中壢警方今天表示，員警據報陳姓男子偷竊小貨車贓車至中壢變賣，為圍捕阻擋陳嫌過程，造成2輛巡邏車毀損及員警2人手指擦挫傷流血，警方仍將陳嫌逮捕，搜出毒品、針筒偵辦，陳嫌訊後依竊盜、毒品及妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警方調查，陳男（55歲）前天在雲林縣發現一輛載有工料的小貨車插著鑰匙，順手開車北上至中壢，準備變賣車上工料，昨天下午他開贓車找尋變賣資源回收廠，行經中壢三民路攔查，陳嫌逃逸，警網線上通報圍捕。

中壢警方2輛巡邏在追捕陳嫌過程，一輛巡邏車先被撞及車頭，另一輛警網巡邏車在三民路一段途中為攔阻陳嫌贓車，巡邏車迎面包抄，亦遭陳嫌開駕駛貨車衝撞毀損，並造成2名員警手指擦挫傷流血，陳嫌束手就擒，警方在陳的隨身包查獲海洛因1小包及針筒，陳嫌坦承偷竊、使用毒品。警訊後陳嫌依竊盜、毒品及妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

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中壢警方攔截圍捕陳竊小貨車過程，巡邏車被衝撞毀損，2員警手指挫擦傷，幸無大礙。圖／警方提供 中壢警方攔截圍捕陳竊小貨車過程，巡邏車被衝撞毀損，2員警手指挫擦傷流血，幸無大礙。圖／警方提供