影／高雄警路檢攔查小黃 司機沒事乘客卻倒大楣！原因曝光
高雄市三民二警分局警方昨晨執行路檢勤務，攔下一輛計程車，後座乘客許姓男子下車受檢，假裝講電話說話時發抖，從背包拿證件時，眼尖警方發現內有白色粉末，許見事跡敗露，交出7包K他命及4顆搖頭丸，當場被上銬逮捕。
三民二警分局民族所副所長蘇宇炫昨晨3時許帶班，和警員高禎廷、邱顗宬、李宗翰、陳琮諺擔服路檢勤務，在三民區鼎力陸橋設攔檢點，一輛計程車駛上陸橋被警方攔下盤查。
當時警方見後座乘客許姓男子（25歲），眼神飄移，詢問許放在身旁的背包「小朋友你的包包看起來鼓鼓的，有沒有帶凶器或危險的．．．」許男答「沒有啊」，還作勢拍拍了袋子，以示證明。
警方隨後要求許男下車受檢，許還問「怎麼了嗎？」警方回「了解一下，臨檢啦」。結果許男下車受檢，還假裝講電話，說話一直發抖，拿出車上背包要取證件時，眼尖警方大叫「看到了，你還在裝」。
原來警方發現許男背包中有白色粉末夾鏈袋，當下要求他將毒品從背包底層拿出來，許乖乖照辦，警方在現場清點，查出許男背包中共有7包重55.2公克的K他命以及二級毒品搖頭丸4顆等物，當場將許上銬逮捕。
許坦承持有毒品，警詢後依違反毒品危害防制條例罪移送偵辦，並續追毒品來源。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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