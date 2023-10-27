男誤以為被通緝撞警狂奔逃民宅 熱心男與警壓制逮捕

警方列管的毒品人口曾姓男子，昨在基隆市崇德路撞見2名巡邏員警靠近，他神色慌張被攔下盤查，涉嫌報假名被警識破後，拔腿狂奔逃竄民宅，警方與熱心民眾合壓制逮捕，訊後依妨害公務罪嫌送辦，謊報身分部份另依社會秩序維護法裁處。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所長張畯盛說，警方昨天上午11時巡經崇德路發現曾男（28歲）在員警靠近時神色慌張，警攔下盤查，他涉嫌謊報身分，員警認出是毒品列管人口，進一步查證過程時，曾男突然抗拒盤查並且拔腿逃逸。

警方說，曾男竄入巷中在民宅中四處流竄，還跳到鐵皮屋頂，有住戶一名婦人發現他闖入驚聲尖叫，警方上前追捕，一旁的熱心民眾見狀與警方合力逮捕，壓制在地才就逮。

曾男供稱，以為被通緝才逃逸，但警方懷疑他避重就輕，追查是否持有毒品，但搜查後並未發現。由於曾男逃逸過程，造成員警四肢擦傷，警方當場依妨害公務罪將他逮捕，詢後移送基隆地檢署偵辦，謊報身分部份另依社會秩序維護法裁處。

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