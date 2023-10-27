影／台中兄弟吸毒衝撞警車 遭荷槍拉下車慘哀嚎送辦

台中彭姓兄弟昨晚開車違規卻拒絕警方盤查，開車的弟弟踩油門企圖竄逃，還不顧前方就站著警員試圖衝撞，所幸警方即時閃開才沒受傷，並拔槍強勢將2人拉下車逮捕，同時在車內查獲第一級毒品海洛因、針筒等，詢後依妨害公務、毒品等罪嫌將這對兄弟送辦。

台中第6分局表示，西屯派出所26日巡邏經河南路、福星路口，發現1輛小客車沒開大燈上前要盤查，但開車的彭男（51歲）不配合還踩油門逃竄，甚至在河南路、福上巷口衝撞巡邏車，甚至一度要撞上警員。

警方立刻叫支援到場，並持槍喝令駕駛下車，彭男被從駕駛座拉出來時還不斷哀嚎，警方除在車內查獲第一級毒品海洛因（1公克），也在右前座彭男哥哥（54歲）身上發現施用海洛因留有殘渣的針頭，詢後依妨害公務、毒品等罪嫌將2人送辦。