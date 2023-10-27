21歲男擁槍毒被桃警盯上 一舉查獲改造槍、爆裂物及毒咖啡包

桃園中壢警分局掌握情資，21歲的余姓嫌犯涉嫌持有毒品並意圖販賣且擁槍自重，經警方多次蒐證確認，昨見時機成熟，與大溪警方一舉於大溪仁德六街逮捕余嫌，現場扣得改造槍枝1把、115包毒品咖啡包、7顆插有引信疑似爆裂物的球體，警詢後依槍砲、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局偵查隊獲線報得知余嫌涉嫌持有毒品並意圖販賣且擁槍自重，經小組成員2個月多次前往蒐證、探查地形，發現余嫌住處確實出入複雜。

昨專案小組見時機成熟，持桃園地方法院核發搜索票，派遣7名偵查佐及員警會同大溪警分於余家外埋伏，趁余嫌在隻身一人出門要上班之際，以優勢警力將他順利逮捕。

警方在余住處搜索時，當場扣得改造槍枝1把、115包毒品咖啡包，咖啡包的包裝上還印著漫畫航海王內的角色「白鬍子」，還赫然在床底下發現7顆插有引信，疑似爆裂物的球體，依法查扣。警詢後依槍砲、毒品等罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局長唐嘉仁表示，維護選前治安狀況穩定，是警方首要任務之一，打擊犯罪沒有假期，警方將持續秉持「掃蕩黑幫 斬斷金流」的精神，透過布建反毒通報網及社區通報網，針對毒品、詐欺、槍砲等案件情資積極查緝、斷根溯源，以維護選前治安狀況穩定。 桃園21歲余姓嫌犯持有插有引信疑似爆裂物球體，警獲情資於上班之際順利逮捕。記者翁唯真／翻攝 桃園21歲余姓嫌犯持有改造手槍，警獲情資於上班之際順利逮捕。記者翁唯真／翻攝 桃園21歲余姓嫌犯持有毒品咖啡包，警獲情資於上班之際順利逮捕。記者翁唯真／翻攝 桃園21歲余姓嫌犯持有毒品咖啡包，警獲情資於上班之際順利逮捕。記者翁唯真／翻攝

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