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警察拿「咖啡包」給線民交換毒品情資 檢察官聲押法官裁定交保
台北市警信義分局六張犁派出所涂姓警員涉嫌於偵辦毒品案時，侵占扣案毒品給李姓線民以交換辦案情資，涉嫌貪汙、洩密、毒品多罪，檢方昨天指揮分局督察組、偵查隊搜索後，聲押涂、李，台北地院審理駁回，裁定涂10萬元交保，李5萬交保。
檢察官昨中午率隊搜索，在涂的住處、辦公室四處蒐證，並查扣涂的手機、警用密錄器等，同步約談涂、李到案釐清案情，偵訊後以涉犯重罪等理由，對2人聲請羈押禁見。
據了解，涂員是警專33期畢業，現年30歲，目前服務六張犁派出所，信義分局日前偵辦另一起毒品案時，發現涂偵辦的毒品案查贓數量不符起疑，展開內部自清。
警方自行約談相關證人後，發現涂涉嫌勾結李姓線民，將所查獲的「咖啡包」、愷他命扣住一部分交予李姓線民，換得李說出供警方查緝毒品的線報，此外，涂還曾經幫李調取他人的車籍個人資料，又涉嫌洩密罪。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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