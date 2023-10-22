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員林咖啡館旁鄰居不滿客人停車擋門 憤持刀狂刺客人

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市僑信街一家咖啡館旁鍾姓鄰居因不滿咖啡館客人的車擋到其出入口，與客人發生口角，再衝回家中拿水果刀刺殺陳姓客人，造成陳男眼瞼、臉部、身體多處受傷，幸現場其他客人和陳男聯手壓制鍾男，警方獲報後將鍾男依傷害、殺人未遂等罪嫌移送法辦，彰化地檢署聲押獲准。

被殺傷的的陳男友人在網路上發文指出，陳男是咖啡館常客，19日中午前往咖啡館消費，隔壁鄰居疑似長期與店家有糾紛，當天進店內，就對陳男出拳毆打，後來又回去，拿出長水果刀二話不說就朝陳男身上砍，造成陳男右眼重傷、左後腦刀傷等。

陳男友人在網路po文說，咖啡館就在某國小旁的巷內，學區內有這樣的危險人物讓人擔心，如果沒有客人英勇壓制施暴的人，可能會有更多人受傷。

咖啡館業者表示，當天鍾姓鄰居突走進店內，對她說「你去做杯咖啡」，就走到客人處，質問陳姓客人「車子停這樣，他要怎麼出去?」，原來陳姓客人車子停放店外，但也有擋到鄰居出入口，造成鄰居不滿，就打了陳姓客人，然後又走出去，沒幾秒又回店內，即手持長水果刀砍殺陳姓客人，幸好一旁客人也拿起椅子協助制伏鄰居。

業者表示，以往鄰居為了客人停車問題是有微詞，他們就放了三角椎，提醒客人不要停車擋到鄰居出入，但以往鄰居不曾有這麼激烈的反應，她看到鄰居走進來，臉色不對，還問鄰居「你怎麼了?」，鄰居只是要她幫他做杯咖啡，就朝客人走去，會有這麼激烈反應，她也嚇到，後來也有要到醫院看受傷客人，但卻被客人女友回絕。

員林警分局初步調查，因店家與鍾姓鄰居長期有停車糾紛，鍾姓鄰居返家時發現咖啡館客人的小客車停車位置影響到其出入動線，即進入店內理論，但客人不理會鍾嫌，鍾嫌即返家持水果刀，殺傷客人，造成客人左肩、左臉頰、右眼瞼撕裂傷及左大腿擦傷送醫治療，警方依傷害、殺人未遂、毀損等罪移送彰化地檢署偵辦，檢方向彰化地方法院聲請羈押獲准。

員林市一家咖啡館旁鍾姓鄰居（圖左)因不滿咖啡館客人的車擋到其出入口，與客人發生口角，衝回家中拿水果刀刺殺陳姓客人，造成陳男受傷送醫。圖／民眾提供
員林市一家咖啡館旁鍾姓鄰居（圖左)因不滿咖啡館客人的車擋到其出入口，與客人發生口角，衝回家中拿水果刀刺殺陳姓客人，造成陳男受傷送醫。圖／民眾提供
員林市一家咖啡館旁鍾姓鄰居因不滿咖啡館客人的車擋到其出入口，與客人發生口角，衝回家中拿水果刀刺殺陳姓客人，造成陳男受傷送醫。圖／民眾提供
員林市一家咖啡館旁鍾姓鄰居因不滿咖啡館客人的車擋到其出入口，與客人發生口角，衝回家中拿水果刀刺殺陳姓客人，造成陳男受傷送醫。圖／民眾提供
員林市一家咖啡館旁鍾姓鄰居因不滿咖啡館客人的車擋到其出入口，拿水果刀刺殺陳姓客人，陳男滿臉是血，奮力抵抗將鍾嫌壓制，但陳男也受傷送醫。圖／翻攝自網路
員林市一家咖啡館旁鍾姓鄰居因不滿咖啡館客人的車擋到其出入口，拿水果刀刺殺陳姓客人，陳男滿臉是血，奮力抵抗將鍾嫌壓制，但陳男也受傷送醫。圖／翻攝自網路

咖啡館 鄰居

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