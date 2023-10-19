進口車床機械鋼板灌水泥機台宛如石棺 內部藏毒逾億元

詹姓男子進口車床機械來台，機具加裝宛如「石棺」結構物不尋常，因X光機無法透視，警方先鑽小洞，以內視鏡看到內部疑有毒品，發現涉嫌暗藏安非命52公斤、大麻花3公斤闖關，市價逾億元。警方逮捕詹男和吳姓孿生兄弟等5名共犯，偵詢後依違反毒品危害防制條例送辦，檢方聲押詹和吳姓兄弟獲准，擴大偵辦中。

檢警調查，保三總隊執行貨櫃安檢工作時，過濾上萬筆進口貨櫃資料，運用大數據分析查出涉案貨櫃。24歲詹男利用剛成立不久的公司，從馬來西亞進口車床機本就可疑，車床機下方竟有長寬各124公分、高170公分鋼板包覆的機座，更啟人疑竇。

關務署基隆關八里分關儀檢站的X光，無法透視方型結構物內部情況，保三總隊第一大隊今年7月31日會同關員，想鑽出小洞並伸入鏡頭觀看，結果先後從兩側鑽透鋼板後，竟有水泥碎屑掉出，難以穿透，拆除上方機械後，從上方才順利鑽透，並由鏡頭看到茶葉包裝袋，切開發現夾藏毒品安非他命52公斤、大麻花3公斤。

警方不動聲色，重新組裝車床機械後，等到報關行8月2日申報取貨後，一路跟監到新北市新店地區，逮捕出面收貨的詹男及36歲吳姓兄弟。檢方偵訊後聲押3人，法官裁定詹男和吳姓弟弟收押禁見，吳姓哥哥交保。9月25日又南下台南，逮捕吳姓哥哥和張姓、李姓男子。檢方偵訊後再次聲羈吳姓哥哥獲准，提供帳戶的張、李涉案程度較輕交保。

檢警查出，吳姓兄弟和詹男共謀犯案，先由吳男購買車床機械出口到馬來西亞，再由當地毒品集團加工安裝做為工作檯的結構物，內容暗藏毒品。為免被查獲，兩層鋼板中間灌了約15公分厚的水泥，總重超過3公噸，讓X光無法透視呈現影像。

警方估算查獲的毒品市值近1億1000萬元，因為成功在海關查獲，防止流入市面危害社會治安和國人健康。警方表示，走私運輸毒品是重罪，民眾切勿以身試法。警方落實政府「毒品零容忍」政策，積極查辦各類毒品案件，瓦解走私毒品犯罪集團。