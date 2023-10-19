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神預測！通緝女見警想走後門落跑 赤腳提鞋開門秒落網

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名徐姓女子因涉及竊盜案遭通緝，警方昨得知她躲在龜山友人家，立即前往查訪，對此警方預測女子會從後門落跑，果斷提前埋伏便衣員警，結果女子一聽前門警方聲音，果然從後門提著鞋要偷溜，一開門當場被團團包圍，只好乖乖就範。

桃園警分局昨下午2點50分許，循線得知涉及竊盜案遭通緝的46歲徐姓女子，為躲避警方查緝，躲在龜山區某朋友家中，立即派員前往查訪。員警到場後觀察四周環境，發現該處是一棟平房，後門是一片雜草叢生的廢墟，研判徐女若驚覺警方前來，一定會從後門逃逸，於是由便衣員警在後門廢墟中埋伏，再由制服員警從前門敲門訪查。

對此前門警方敲門詢問，在裡頭的徐女果然聽到員警和朋友母親講話的聲音，馬上提著鞋子打赤腳，偷偷摸摸要從後門落跑，結果一開門進廢墟就看到守株待兔的便衣員警們，當場被團團包圍，讓徐女當場傻眼，只好乖乖配合員警就逮，全案依法解送歸案。

通緝女聽到前門警方聲音，從後門提著鞋赤腳要偷溜。記者周嘉茹／翻攝
通緝女聽到前門警方聲音，從後門提著鞋赤腳要偷溜。記者周嘉茹／翻攝
女子一開門當場被埋伏的便衣員警團團包圍，只好乖乖就範。記者周嘉茹／翻攝
女子一開門當場被埋伏的便衣員警團團包圍，只好乖乖就範。記者周嘉茹／翻攝

通緝 團團 桃園

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