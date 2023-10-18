楊梅3屍命案疑點重重…夫婦共中54刀「刀刀致命」 桃檢下周解剖釐清

桃園市楊梅區某社區驚傳凶殺案，48歲鄭姓男子昨天傍晚5點被發現墜落在三民與瑞溪路一段空地，桃市警楊梅分局到場循線追查，發現鄭男墜落所在的社區7樓住戶的洪氏夫婦，雙雙皆有刀傷陳屍屋內，懷疑是鄭嫌行凶後畏罪，桃園地方檢察署檢察官會同法醫進行相驗，其中洪氏夫婦合計身中54刀，皆因失血過多死亡，至於兇嫌使用菜刀或其他刀具，仍待下周一由法醫研究所進行解剖後釐清。

桃檢說明，楊梅3死命案，今天由主任檢察官陳詩詩、檢察官林佩蓉率同法醫孫孝賢前往中壢殯儀館相關3人屍體，初步勘驗，54歲洪姓貨車司機遇害時間大約是昨天上午10點多，大約身中28刀，致命部位多集中於胸腔處；42歲黃姓越南籍妻子於昨午4點遇害，大約身中26刀，致命部位多集中於頸脖處，可見凶手痛下狠手，多朝重要部位砍殺，警方已蒐集現場所有刀具，將比對釐清犯案兇刀。

據悉，案發的這棟社區大樓平時大門緊閉，雖然設有警衛室，不過社區所裝設的監視器並沒有錄影功能，只能現場監看，也無法回放至案發時間，住戶出入通道除大門及地下室停車場，必須刷磁扣解鎖外，另還有處可供1人通過的鋁製側門，平時是上鎖狀態，而地下室停車場出入則需利用遙控器才能開啟。

警方初步清查，鄭嫌自行駕車前往並將車停在社區外，懷疑他是趁其他住戶開車進入地下室的停車場之際，從旁偷渡以步行方式進入停車場再到社區，由於從一樓要進入各樓層，仍須持有磁扣才能搭乘電梯，除了走安全梯爬上樓外，也不排除搭便車，和其他住戶共乘電梯，但也不排除另有共犯，由於疑點重重，檢警仍在釐清。