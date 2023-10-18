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印尼女移工陳屍三合院房間 「雙手被綁」不排除與習俗有關

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣西螺鎮1處三合院日前被發現有1名印尼籍女移工陳屍在屋內房間，而死者因雙手被綑綁，死狀詭異，外傳是遭同鄉凌虐致死，不過警方深入追查後，懷疑是暴斃，同夥依家鄉喪葬習俗綑綁，讓她能找到回家的路，全案待檢方相驗進一步確認。

據了解，西螺鎮1處偏僻小村莊三合院為外籍移工所承租，平時屋內住著一群人，鄰居透露「他們都包緊緊的，語言也不通，跟當地住戶沒有太多交集」。本月15日這群人照常各自出工，下午就發生原是來投靠友人的死者疑在屋內暴斃死亡，但礙於害怕失聯身分曝光，大家不敢報警。

由於死者死狀在台灣文化裡頗不尋常，死因一度被謠傳是遭同鄉欺凌致死，但屋內並未發現打鬥痕跡，也因此傳出，死者友人是依習俗，讓死者找到回家的路，才會依當地喪葬習俗綑綁雙手。

嫁來台灣多年的印尼爪哇島張姓原住民說，一般習俗是將死者右手擺上、左手擺下自然疊放；該案可能是因死者遺體已經僵硬，無法自然交疊，所以才會透過綑綁固定。

警方表示，死者身分經雲林縣專勤隊協助查證，確認其為失聯的印尼籍女移工，現場勘驗無外力介入，不排除暴斃而亡，已報請檢方相驗擇日解剖。

雲林縣西螺鎮1處三合院日前被發現有1名印尼籍女移工陳屍在屋內房間，不排除暴斃而亡。圖／民眾提供
雲林縣西螺鎮1處三合院日前被發現有1名印尼籍女移工陳屍在屋內房間，不排除暴斃而亡。圖／民眾提供
雲林縣西螺鎮1處三合院日前被發現有1名印尼籍女移工陳屍在屋內房間，不排除暴斃而亡。圖／民眾提供
雲林縣西螺鎮1處三合院日前被發現有1名印尼籍女移工陳屍在屋內房間，不排除暴斃而亡。圖／民眾提供

移工 印尼 雲林

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