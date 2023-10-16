市價破2.5億！用626萬顆感冒藥提煉安非他命 警預估：首腦疑先砸千萬

刑事局中打三隊破獲以李男為首的製毒集團，查扣市價超過2.5億元的安非他命成品。記者陳宏睿／攝影 刑事局中打破獲以李姓男子為首的製毒集團，查扣安非他命成品313.85公斤，市價超過2.5億元，為刑事局有史以來，單件查獲安非他命成品最大量的一件，李等人是用感冒藥中的麻黃素成分，提煉安非他命，辦案人員估算，若要提煉該重量的成品，需要626萬顆的感冒藥，嫌犯恐得砸數千萬元購買感冒藥錠，令人咋舌。

據透露，一般市售感冒藥含有麻黃素成分，也是提煉安非他命的原料，製毒師傅如果技術不佳，每3、4萬顆感冒藥，大概能提煉出一公斤的安非他命，若是技術精良的師傅，約是2萬顆的感冒藥可以製成一公斤的安非他命。

刑事局中打三隊此次查獲李男為首的製毒工廠，查扣313.85公斤的安非他命成品，粗估需要626萬顆的感冒藥，若以每顆10元的市價計算，李男等人至少得花超過6000萬元才能購得煉成該成品數量的毒品。

辦案人員認為，李男等人應是有其他的管道，以較為低廉的價格，取得煉毒的麻黃素成分，但估計也需要耗費千萬元去取得原料。

全案李男等9人被刑事局中打依毒品等罪，移送屏東地檢署偵辦後，檢方聲押李等7人獲准，後續持續溯源，擴大調查其他共犯。 刑事局中打三隊破獲以李男為首的製毒集團，查扣市價超過2.5億元的安非他命成品，檢警帶回李男等涉案9人。記者陳宏睿／翻攝

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