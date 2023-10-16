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陸男小舢舨擱淺 說詞可疑收押

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

一名大陸男子前天駕駛動力小舢舨，在苗栗縣通霄鎮海邊消波塊擱淺，海巡署中部分署第三岸巡隊據報前往將人帶回。男子供稱是從福建地區一路朝東開船，直接就到了台灣，但對詳細過程交代不清，檢方認為他說詞可疑，動機不明，訊後向法院聲請羈押獲准，進一步調查。

海巡署第三岸巡隊前天上午九時十五分接獲民眾報案，指稱在海邊運動時，看見通霄鎮頭窩海堤前方距岸約七十五公尺消波塊處，有一艘小舢舨擱淺；岸巡隊通報線上巡邏組前往調查，發現小舢舨已半沉，有一名男子待援，協助脫困。

岸巡人員詢問時發現該男子操大陸口音，對方承認是大陸人，自稱卅三歲，從福建出海，駕駛動力小舢舨一直朝東開，因馬達在外海絞網失去動力，擱淺沙洲進水，幾經潮水再帶至苗栗海邊，受困消波塊。

岸巡人員發現小舢舨相當破爛，船上有一件救生衣，並沒有食物、飲水等物品，擴大搜索及調閱相關影像，也未發現有其他接應或同舢舨人員。

由於該男子身上沒有任何身分證明文件，且所交代的過程有不少疑點，身分及動機也都待進一步釐清，被依違反入出國及移民法罪嫌移送苗栗地檢署，檢察官訊後也認為供詞十分可疑，向法院聲請羈押，法院昨天裁准，全案擴大追查。

海巡署 消波塊 福建

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