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影／天道盟主「鐵霸」出獄 太陽會萬豪酒店設宴洗塵

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導

天道盟盟主「鐵霸」曾盈富日前因案入獄服刑，今早刑滿出獄，由於今天正好是太陽聯盟總裁吳桐潭妻子53歲生日，吳桐潭選在台北市萬豪酒店替妻子慶生，曾盈富也一同參加，警方大陣仗派出60人在萬豪酒店設攔檢點，曾盈富配合警方盤查，這也是他出獄後首次在鏡頭前露臉，今天宴會是近期吳桐潭、曾盈富、黃天陽三巨頭睽違許久再度聚首，引發檢警高度重視，由於萬豪酒店今年初發生竹聯幫「明仁會之亂」，中山分局局長陳金城不敢大意，規劃荷槍實彈警力提前在萬豪酒店周邊盤查相關人士，中山分局局長陳金城親自坐鎮指揮。

天道盟盟主「鐵霸」曾盈富（左）刑滿出獄，適逢太陽聯盟總裁吳桐潭妻子53歲生日，吳桐潭選在台北市萬豪酒店替妻子慶生，曾盈富也一同參加，警方大陣仗派出60人在萬豪酒店設攔檢點，曾盈富配合警方盤查。記者許正宏／攝影
天道盟盟主「鐵霸」曾盈富（左）刑滿出獄，適逢太陽聯盟總裁吳桐潭妻子53歲生日，吳桐潭選在台北市萬豪酒店替妻子慶生，曾盈富也一同參加，警方大陣仗派出60人在萬豪酒店設攔檢點，曾盈富配合警方盤查。記者許正宏／攝影
太陽聯盟總裁吳桐潭妻子53歲生日，在台北市萬豪酒店替妻子慶生，並為甫出獄的曾盈富接風，太陽聯盟元老會長老「貓董」（左）出席與會。記者許正宏／攝影
太陽聯盟總裁吳桐潭妻子53歲生日，在台北市萬豪酒店替妻子慶生，並為甫出獄的曾盈富接風，太陽聯盟元老會長老「貓董」（左）出席與會。記者許正宏／攝影
天道盟盟主「鐵霸」曾盈富刑滿出獄，昨晚太陽會在萬豪酒店設宴接風，由於萬豪酒店今年初發生竹聯幫「明仁會之亂」，中山分局局長陳金城不敢大意，規劃60名警力提前在萬豪酒店周邊盤查相關人士。記者許正宏／攝影
天道盟盟主「鐵霸」曾盈富刑滿出獄，昨晚太陽會在萬豪酒店設宴接風，由於萬豪酒店今年初發生竹聯幫「明仁會之亂」，中山分局局長陳金城不敢大意，規劃60名警力提前在萬豪酒店周邊盤查相關人士。記者許正宏／攝影
天道盟盟主「鐵霸」曾盈富（左二）刑滿出獄，適逢太陽聯盟總裁吳桐潭妻子53歲生日，吳桐潭選在台北市萬豪酒店替妻子慶生，曾盈富也一同參加，警方大陣仗派出60人在萬豪酒店設攔檢點，曾盈富配合警方盤查。記者許正宏／攝影
天道盟盟主「鐵霸」曾盈富（左二）刑滿出獄，適逢太陽聯盟總裁吳桐潭妻子53歲生日，吳桐潭選在台北市萬豪酒店替妻子慶生，曾盈富也一同參加，警方大陣仗派出60人在萬豪酒店設攔檢點，曾盈富配合警方盤查。記者許正宏／攝影
天道盟盟主「鐵霸」曾盈富（中）刑滿出獄，適逢太陽聯盟總裁吳桐潭妻子53歲生日，吳桐潭選在台北市萬豪酒店替妻子慶生，曾盈富也一同參加，警方大陣仗派出60人在萬豪酒店設攔檢點，曾盈富配合警方盤查。記者許正宏／攝影
天道盟盟主「鐵霸」曾盈富（中）刑滿出獄，適逢太陽聯盟總裁吳桐潭妻子53歲生日，吳桐潭選在台北市萬豪酒店替妻子慶生，曾盈富也一同參加，警方大陣仗派出60人在萬豪酒店設攔檢點，曾盈富配合警方盤查。記者許正宏／攝影
太陽聯盟總裁吳桐潭妻子53歲生日，吳桐潭（中）選在台北市萬豪酒店替妻子慶生，甫出獄的曾盈富也一同參加。記者許正宏／攝影
太陽聯盟總裁吳桐潭妻子53歲生日，吳桐潭（中）選在台北市萬豪酒店替妻子慶生，甫出獄的曾盈富也一同參加。記者許正宏／攝影

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