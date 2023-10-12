飲料、小姐當暗語 高警掏槍逮2小蜜蜂查獲86包毒品

劉姓男子和鄂姓男子從事小蜜蜂外送販毒勾當，在社群以「賣飲料、叫小姐」當暗語，和毒蟲相約汽車旅館交易；高市刑大和仁武警分局警方上月27日佯裝買毒，包抄掏槍喝令劉、鄂兩人下車後壓制逮捕，並起出86包毒品、贓款9300元，因販毒事證明確，雙雙被檢察官聲押獲准。

仁武警分局溪埔派出所員警上月執行網路巡邏時，發現劉姓男子（21歲）在網路社群以「賣飲料、叫小姐」當暗語，暗中從事非法販毒行為，於是和刑大偵八隊警方組專案小組追查。

警方追查發現，劉男和鄂姓男子（19歲）充當外送毒品的小蜜蜂，為躲避警方查緝，多數和毒蟲相約在市區汽車旅館內或周圍道路進行交易，於是假扮買毒者和劉約在苓雅區一家汽車旅館外，一手交錢一手交貨。

警方聲請搜索票後，9月27日近午時分，依約前往守候，見劉、鄂兩人駕車出現，即前後包抄，掏槍喝令兩人下車後，將其壓制逮捕，並在車上起出毒品咖啡包63包、約重250公克，以及毒品Ｋ他命23包共重62公克、贓款9300元等物。

劉、鄂兩人坦承販毒，警詢後，被依違反毒品危害防制條例罪移送高雄地檢署偵辦，因有涉嫌重大、有串供之虞，被檢察官聲請羈押獲准。