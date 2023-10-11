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影／詐團拘禁人頭戶供吃住 警攻堅台中摩鐵見人穿內褲躺床

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市葉姓男子涉嫌以「包吃包住」為噱頭，向被害人收取帳戶後，利用高額獲利的投資詐騙手法，誆騙被害人匯款到人頭帳戶內，刑事局中打獲報後，今年5月至8月間陸續收網抓人，帶回葉等涉案20人，檢警在攻堅救出被拘禁、提供人頭戶的男子時，男子僅穿內褲躺在床上，見檢警攻堅也錯愕，全案警詢後將葉等人依詐欺等罪送辦，檢方命以1萬至10萬元交保。

刑事局中打四隊透過165反詐騙資料庫分析，發現葉姓男子（41歲）涉籌組詐騙集團，利用「包吃包住」為噱頭，在去年10月至今年5月間，向2女1男收購銀行帳戶，持有帳戶期間，葉男等人會將被害人拘禁在汽車旅館內，以利後續從人頭帳戶提領贓款。

葉男等人收取到人頭帳戶後，還利用股票投資，保證30％高額獲利的詐騙方式，誆騙9名被害人匯款，估計被害金額破千萬元。

全案由刑事局中打四隊報請台中底地檢署溫股檢察官指揮後，與台中市第二、太平警分局、基隆市刑大、宜蘭縣刑大等單位，共組專案小組偵辦，今年5月間出動特警前往台中市一處汽車旅館攻堅時，當時一名提供人頭戶的被害男子，僅穿著內褲躺在床上，平安被警方救出。

此案在台中、宜蘭等地，帶回葉姓男子等涉案20人，查扣40萬餘元、存摺4本、提款卡5張及行動電話17支等贓證物，全案警詢後依詐欺、洗錢防制法、妨害自由、組織犯罪防制條例等罪，移送台中地檢署偵辦，檢方訊問後命涉案人以1萬至10萬元交保。

刑事局呼籲，詐騙手法推陳出新，民眾務必提高警覺，尤其對於YouTube上的網紅、名人所推薦投資廣告，要求加LINE ID進投資群組，進而匯款到他人金融帳號；或是求職過程，遇到標榜工作輕鬆、學經歷不拘，卻給高報酬等情形，絕對是詐騙。

如有相關疑問，請立即撥打警政署165反詐騙諮詢專線，或110報案專線進行查證，以免被充當人頭涉及詐欺、洗錢之刑責，還需賠償被害人鉅額財損。

台中市葉姓男子涉嫌拘禁人頭戶被害人，以投資詐騙方式，誆騙被害人，初估金額破千萬，刑事局中打出動特警攻堅，救出被拘禁的男子。記者陳宏睿／攝影
台中市葉姓男子涉嫌拘禁人頭戶被害人，以投資詐騙方式，誆騙被害人，初估金額破千萬，刑事局中打出動特警攻堅，救出被拘禁的男子。記者陳宏睿／攝影
台中市葉姓男子涉嫌拘禁人頭戶被害人，以投資詐騙方式，誆騙被害人，初估金額破千萬，刑事局中打收網抓人，帶回葉等涉案20人。記者陳宏睿／攝影
台中市葉姓男子涉嫌拘禁人頭戶被害人，以投資詐騙方式，誆騙被害人，初估金額破千萬，刑事局中打收網抓人，帶回葉等涉案20人。記者陳宏睿／攝影
台中市葉姓男子涉嫌拘禁人頭戶被害人，以投資詐騙方式，誆騙被害人，初估金額破千萬，刑事局中打收網抓人，查扣涉案現金、手機等贓證物。記者陳宏睿／攝影
台中市葉姓男子涉嫌拘禁人頭戶被害人，以投資詐騙方式，誆騙被害人，初估金額破千萬，刑事局中打收網抓人，查扣涉案現金、手機等贓證物。記者陳宏睿／攝影

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