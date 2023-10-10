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超跑業者協助？朱國榮搭遊艇逃菲律賓 外傳落腳萬那杜

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超跑業者協助？朱國榮搭遊艇逃菲律賓 外傳落腳萬那杜

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

國寶集團總裁朱國榮炒股內線交易案被判刑，他棄保潛逃，據傳由一名超跑業者協助，從台南市搭乘遊艇偷渡菲律賓，搭機至澳洲後飛往南太平洋島國萬那杜。警方未證實此消息，表示持續追查。

據了解，朱國榮上月7日最後一次赴台北市信義警分局三張犁派出所報到，在三張所附近搭國寶公司的汽車離開，返回公司未再返家，隔天搭公司車至台南，從安平港搭遊艇偷渡菲律賓；遊艇疑是一名超跑業者提供，從基隆市八斗子航行至安平港接應朱。外傳朱在菲國與女友、幼子會合，已持香港護照飛到萬那杜。

專案小組近期接觸該超跑業者，釐清他扮演角色及朱潛逃動線。萬那杜推動「投資移民」，約台幣4百萬元可取得護照，加上朱財力雄厚，短期能否緝捕遣返，專案人員不樂觀。

朱因炒作龍邦國際興業股票及中信金併台壽保內線交易案，二審分別被判刑8年、16年，獲5億元交保，法院限制出境，要求每天晚間7點前至三張所報到，他上月7日下午3點最後一次報到，隔天未現身，28日被發布通緝。

原是香港「大圈仔」的朱國榮化身為國寶集團總裁，官司纏身卻從8日起即不知去向，台灣高等法院28日發布通緝。圖／聯合報系資料照片
原是香港「大圈仔」的朱國榮化身為國寶集團總裁，官司纏身卻從8日起即不知去向，台灣高等法院28日發布通緝。圖／聯合報系資料照片

遊艇 護照 朱國榮 菲律賓 內線交易 炒股

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