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影／車燈沒亮！攔檢還不停 警尾隨連開28張罰單

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投水里一輛廂型車7日晚間因車燈沒亮，遭警方攔停，未料駕駛竟加速逃逸，警方緊追在後，最後仍被他逃脫，警方今天根據蒐證畫面舉發交通違規共開出28張罰單，且經追查發現，該車車主毒品、妨害公務等前科，已通知他到案說明。

據了解，集集警分局水里分駐所員警7日執行夜間巡邏時，在水里蛇窯附近發現一輛得利卡9人座廂型車的車燈沒亮，才要攔檢盤查，該名廂型車駕駛竟開車加速逃逸，員警直覺有異，便跟隨在後，持續要求停車受檢，但對方置之不理。

由於，該輛廂型車不斷加速，行車狀態不佳，巡邏員警只好保持一定距離，一路尾隨，並沿途開啟警車警示燈，鳴放警笛及按喇叭嘗試攔停，但該輛廂型車仍未停車，隨後開上省道台16線，往民和逃竄，最後在產業道路逃脫。

而因該輛廂型車行駛過程，除了未開車頭燈、後車燈外，期間也轉彎時也未依規定使用燈光，期間甚至闖紅燈，不斷違反交通規則，警方事後追查廂型車資料，並依法開出28張罰單，更發現該輛廂型車的車主有毒品以及妨害公務等前科。

警方表示，當日員警要攔停盤查該輛廂型車，但該駕駛並未停車，他雖沒有犯罪跡象，但行徑詭異，因此只能尾隨，後續也依據根據蒐證畫面檢視他的交通違規事實，依據道交條例依法舉發，並約談該名車主到案說明。

南投水里一輛廂型車因車燈沒亮遭警方攔檢卻未停車，加速逃逸期間多次違規，警方因此連開28張罰單。圖／民眾提供
南投水里一輛廂型車因車燈沒亮遭警方攔檢卻未停車，加速逃逸期間多次違規，警方因此連開28張罰單。圖／民眾提供

車主 毒品 罰單

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