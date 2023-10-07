聽新聞
test
0:00 / 0:00
嘉市金虎爺會爆炸案釀28傷 檢警逮1嫌起出空氣槍、化學物品
今年7月間，嘉義市和聯會金虎爺會晚上舉行遶境慶祝活動，在表演活動進行中，突然發生爆炸，造成28名民眾受傷，案經檢警近3個月調查，發現趙姓男子涉有重嫌，昨天將趙男依違反槍砲、公共危險、殺人未遂等罪嫌，向嘉義地院聲請羈押獲准。
今年7月15日晚上，和聯境金虎爺會成立10周年，在嘉義市盛大舉辦金虎爺文化祭，晚上9點56分，爐主舞台旁突然傳出爆炸聲響，有28人因燙傷、撕裂傷送醫，事後警方成立專案小組調查。
警方派員於現場蒐證發現，有人為涉案情形，並報請檢察官江炳勳指揮刑事局偵查第五、第六大隊及嘉義市警方組成專案小組，多日查訪、蒐證後，昨天持搜索票，到趙男（年約40歲）租屋處執行搜索、拘提，並起出相關事證，檢方漏夜訊問趙男及相關證人後，認為他涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例製造爆裂物及刑法公共危險、殺人未遂等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯係5年以上有期徒刑之重罪，且有逃亡、滅證之虞，向嘉義地院聲請羈押獲准。
檢方表示，在警方鍥而不捨地調閱現場監視及民眾提供的手機畫面中發現，案發時趙男形跡可疑出現在現場，認為趙男涉案情形重大，昨天持搜索票到趙男租屋處搜索，起出與爆炸案殘留的爆裂物相關化學物品，又起出5把空氣槍等，是否有殺傷力送鑑定中。警方將他帶回偵訊，趙男矢口否認，但相關事證明確，因此，檢察官複訊後移送法院聲請羈押獲准。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言