嘉市金虎爺會爆炸案釀28傷 檢警逮1嫌起出空氣槍、化學物品

今年7月間，嘉義市和聯會金虎爺會晚上舉行遶境慶祝活動，在表演活動進行中，突然發生爆炸，造成28名民眾受傷，案經檢警近3個月調查，發現趙姓男子涉有重嫌，昨天將趙男依違反槍砲、公共危險、殺人未遂等罪嫌，向嘉義地院聲請羈押獲准。

今年7月15日晚上，和聯境金虎爺會成立10周年，在嘉義市盛大舉辦金虎爺文化祭，晚上9點56分，爐主舞台旁突然傳出爆炸聲響，有28人因燙傷、撕裂傷送醫，事後警方成立專案小組調查。

警方派員於現場蒐證發現，有人為涉案情形，並報請檢察官江炳勳指揮刑事局偵查第五、第六大隊及嘉義市警方組成專案小組，多日查訪、蒐證後，昨天持搜索票，到趙男（年約40歲）租屋處執行搜索、拘提，並起出相關事證，檢方漏夜訊問趙男及相關證人後，認為他涉嫌違反槍砲彈藥刀械管制條例製造爆裂物及刑法公共危險、殺人未遂等罪嫌，犯罪嫌疑重大，所犯係5年以上有期徒刑之重罪，且有逃亡、滅證之虞，向嘉義地院聲請羈押獲准。