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空運郵包 查出10公斤假奶粉真安毒

聯合報／ 記者李奕昕／台北報導

販毒集團將安非他命裝進奶粉罐從美國寄來台，被海關攔獲市價六百萬元的十點四公斤粉狀安毒，刑事局估算可製成五萬包毒咖啡。記者李奕昕／攝影
販毒集團將安非他命裝進奶粉罐從美國寄來台，被海關攔獲市價六百萬元的十點四公斤粉狀安毒，刑事局估算可製成五萬包毒咖啡。記者李奕昕／攝影
販毒集團走私手法無奇不有，刑事局與海關今年三月攔獲市價六百萬元的十點四公斤粉狀安毒，該批毒品被裝進奶粉罐從美國寄空運郵包來台，估算可製成五萬包毒品咖啡包。警方拘提收貨的蕭姓、陳姓男子，依毒品罪嫌移送，檢方聲押禁見獲准，追查上手。

警方調查，該批毒奶粉從美國加州寄出，今年三月廿九日抵台，因運費成本高，不常見從國外寄奶粉來台，關務署台北關起疑抽檢，發現奶粉罐外上方鋪嬰兒衣物，十罐奶粉各裝一公斤多白粉，共十點四公斤，以拉曼光譜儀測出安非他命反應，送刑事局鑑定是安毒。

刑事局偵三大隊追查，發現卅五歲蕭姓男子用不知情親屬名義當收件人，隔月五日跟監物流，發現他開車至桃園市龜山區住處附近五百公尺一處道路向郵差領取郵包，尾隨十分鐘攔車逮人；查扣手機分析相關資料追出要交給廿八歲陳姓男子，當月廿六日再赴陳龜山住處拘提。

蕭曾被查獲施用毒品，與陳均無業，兩人稱缺錢，受指示各以卅萬元代價收取毒郵包。警方發現，安非他命為白粉狀，摻入奶粉，外觀難辨，有別常查獲的透明晶體，研判毒販要混和為毒品咖啡包，估算可製成市值四千萬元的五萬包毒咖啡。

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