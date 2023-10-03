Linbay好油恐嚇案 刑事局抽絲剝繭破真相

農業粉專「Lin bay好油」版主林裕紘（左）日前自述遭網友人身威脅，並在前立委黃國昌（右）的YouTube直播上哭訴，如今被爆出此事其實是林裕紘自導自演，林裕紘今天一大早在臉書發文道歉。圖／取自自黃國昌YouTube頻道

臉書粉專「Linbay好油」稱遭恐嚇，檢警調查全案為自導自演。刑事局今天表示，經科技偵查發現犯嫌許男使用境外VPN IP跳板以躲避追查，循線抽絲剝繭查獲涉案國民黨工許男。

臉書粉專「Lin bay 好油」版主林裕紘日前稱遭恐嚇，宣布粉絲團停更、目前人在國外。檢警追查發現有國民黨黨工背景的男子許哲賓涉有重嫌，桃園地方法院今天凌晨2時許裁定收押禁見。據了解，許男供稱是受到林男指使、手中有證據，全案為自導自演。

警政署刑事局今天召開記者會說明，副局長邱紹洲表示，「Lin bay 好油」版主林裕紘多次就進口雞蛋問題發文質疑政府，並稱於9月21日晚間遭臉書帳號暱稱「何可恩」傳訊恐嚇，內容為「林裕紘很會爆料幹政府嘛 很邱嘛...你最好小心老婆跟小孩的安全 我們走著瞧 幹」。

全案經報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，並由刑事局科技犯罪防制中心、桃園市警察局刑事警察大隊和桃園分局、新北市警察局刑事警察大隊共組專案小組追查。

專案小組透過科技偵查與資料分析發現，「何可恩」臉書帳號是在去年6月設立，犯嫌使用境外VPN巴西IP做為跳板，於今年9月21日晚間6時33分更換「何可恩」帳號大頭貼相片，並於當晚6時41分傳送恐嚇內容給「Lin bay 好油」林裕紘，經查鎖定案發地點為新北市永和區一間咖啡廳。

警方發現，「何可恩」帳號註冊電話是屬薩爾瓦多、註冊IP在墨西哥，傳送恐嚇訊息IP則為巴西，研判帳號為假名，犯嫌棄圖透過境外VPN跳板IP犯案以躲避警方追查。

經調閱分析犯案地點咖啡廳附近的監視器畫面後，鎖定38歲許男涉有重嫌。

專案小組掌握相關證據後，於10月2日上午持桃園地院核發搜索票、拘票至新北市中和區的許男住處執行搜索，當場將他查獲，並查扣手機2支、筆記型電腦2部和隨身碟1個。

據了解，犯嫌許哲賓具國民黨工背景，曾任雲林縣長張麗善的小編和立委候選人的發言人。他供稱是受到林裕紘指使、手中有證據，全案為自導自演。

刑事局科技犯罪防制中心主任林建隆說明，專案小組分析扣案證物發現，許哲賓和林裕紘於恐嚇案發前、9月21日下午1時還曾使用通訊軟體聯繫，且從手機發現許哲賓在案發後還錄下兩人談論恐嚇案的對話內容，實為「自導自演」劇情。

刑事局指出，許嫌利用網路假帳號恐嚇他人，已違反刑法210條偽造私文書及305條恐嚇危害安全罪，最高可處5年以下有期徒刑。對於躲藏在網路鍵盤後面的犯罪者，警方一定會依法嚴辦，追查到底。

版主林裕紘今天在臉書發文道歉，稱是因被出征、抹黑擊垮才出此下策；有些恐嚇確實是請朋友幫忙，但有些是真的。