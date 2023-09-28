高雄男毒蟲肇事拒檢還撞警車 「逃給警察追」下場出爐

高雄吳姓男子去年5月19日在岡山、路竹等地開車肇事，經查當天他有吸毒為躲避警方攔查，三度開車衝撞警車，不顧沿路旁人安危，一路闖紅燈違規，直到員警朝吳男轎車輪胎處開槍，致使他在國道三號高速公路失控撞停在圍欄旁，才被警破窗逮捕，訊後被依妨害公務執行罪偵結起訴，遭橋頭地方法院判刑1年。

判決書指出，吳男當時吸毒肇事逃逸，而他兩年前就曾兩度因施用毒品傷人肇事的紀錄，並遭送醫住院，而去年1月又因毒品入院治療，3月才因吸毒裁定勒戒，據醫院報告指出，吳男除毒品引發精神症狀外，並沒有嚴重精神疾病，法院表示，縱使吳男有吸毒行為影響認知力，無從因此減輕其刑。

而湖內分局員警巡邏攔查吳男時，吳男竟駕車先擦撞胡姓警員的警用機車後逃逸，於逃逸過程中，逆向行駛、闖紅燈一路違規，不顧用路人安全，在阿蓮區遭員警圍捕時，甚至倒車衝撞胡警巡邏機車，見前方其他警車減速追緝，竟駕車數次衝撞或擦撞警車，並倒車迴轉逃逸追捕。

法院審酌，吳男為規避員警攔查，悍然駕車衝撞員警座車，不僅妨害公務造成警車多處損壞，讓現場多位員警與用路人，陷入高度危險當中，且吳男2021年間及2022年2月間，就曾2度因妨害公務經法院判刑，如今仍不知悔改。

此外，吳男於案發前5年，曾因恐嚇取財、剝奪行動自由、恐嚇危害安全、強制、詐欺、毀損、竊盜等罪判刑入獄，本案後雖事後坦承犯行，並與2員警、湖內分局達成民事調解，合議庭經均衡考量後，近期宣判吳男有期徒刑1年，全案仍可上訴。

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