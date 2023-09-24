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影／深夜開車大燈只剩單邊 蘆洲警方攔下發現是詐欺車手

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市蘆洲區日前有1名24歲林姓男子，半夜開著1輛只有單邊大燈的轎車在路上引起警方注意，攔查發現他身上和車上共有13萬元現金、2張來路不明金融卡、1包K他命毒品，原來是詐騙集團車手剛到超商提款。

蘆洲警分局三民派出所警員謝家豪、朱家玄，12日凌晨0時許巡邏路過長安街，發現對向迎面駛來的轎車左前大燈破損，雙方交會之後，員警即調頭追上，林姓男子隨即將車轉彎開進巷內，被攔下。

盤查過程中，林男吞吞吐吐顯得非常緊張，員警先在他身上找到2張提款卡，向銀行查詢證實都是別人的，隨後又在車內搜出13萬現金和1包K他命0.56公克、手機2支。林男坦承是詐騙集團車手，剛剛才到長榮路的超商提款。

警方當場上銬逮捕林男，警詢後依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法和毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

警方巡邏發現迎面駛來的轎車左前大燈破損，隨即調頭追上攔車盤查，查獲詐騙集團車手。記者林昭彰／翻攝
警方巡邏發現迎面駛來的轎車左前大燈破損，隨即調頭追上攔車盤查，查獲詐騙集團車手。記者林昭彰／翻攝
林姓男子面對警方盤查，吞吞吐吐顯得非常緊張。原來他是詐騙集團車手，剛到超商提領贓款，同時還攜帶毒品。記者林昭彰／翻攝
林姓男子面對警方盤查，吞吞吐吐顯得非常緊張。原來他是詐騙集團車手，剛到超商提領贓款，同時還攜帶毒品。記者林昭彰／翻攝
警方在林姓車手的車內查獲Ｋ他命毒品。記者林昭彰／翻攝
警方在林姓車手的車內查獲Ｋ他命毒品。記者林昭彰／翻攝
林姓男子的車上、身上被查獲13萬元現金、2張來路不明金融卡、1包K他命毒品，原來他是詐騙集團車手剛到超商提款。記者林昭彰／翻攝
林姓男子的車上、身上被查獲13萬元現金、2張來路不明金融卡、1包K他命毒品，原來他是詐騙集團車手剛到超商提款。記者林昭彰／翻攝

詐騙集團 車手

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