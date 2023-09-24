影／台中資深工程師被騙1000萬 氣炸拿500萬誘出車手

台中市江姓工程師在今年4月間接觸到投資群組「源通專線」，2個月陸續投資1000萬元到帳戶內，因要領取出金時，發現還得繳500萬元利息，才知受詐報警，江與警方配合，已交付500萬元約出歹徒交易後，警方查獲19歲的郭姓車手，台中地檢署偵結，起訴郭男。

經查，江姓男子（61歲）是資深工程師，在公司是管理階層，江在今年4月間，接觸到一個名為「源通專線」的投資群組，因為被群組內的網友分享投資心法、以及保證獲利等話術吸引，在群組內「理專」幫忙下，完成教學註冊，也陸續以匯款、面交方式，砸入1000萬元積蓄投資。

期間對方還不斷指示江男，相關的布局需要保密，遇到銀行行員關懷提問，都以要代購房地產、名表、精品回應即可，要求江男不要提到任何投資的字眼，以免布局露餡。

今年6月間，江男要獲利了結，要求出金，未料對方卻告知，需要繳交23％的利息，約為500多萬元，江男此時驚覺有異，詢問友人意見後報警。

第四警分局大墩所獲報後與偵查隊持專案小組，以500萬元假鈔，在一間民宅內約出郭姓車手（19歲）交易，順利逮人，查扣假的工作證、工作手機等物品。

郭男辯稱，他是接獲詐欺上手指示，要求其假扮理財專員前往取款，約定完成任務可獲得高額報酬。

全案警詢後依詐欺、洗錢等罪，將郭男移送台中地檢署，檢方近日偵結起訴，另外追查其他共犯。