超大咖美鷹會「王老闆」王鑫被控涉組織犯罪 獲不起訴

天道盟神秘「美鷹會」精神領袖王鑫疑被懷疑牽涉大台北地區組織犯罪、「館長」陳之漢槍擊案等重大治安事件，2021年被刑事局出動除暴特勤隊荷槍實彈帶回調查，台北地檢署歷經2年偵辦，認為相關犯罪事證不足，今對王鑫及美鷹會長劉克堅（綽號阿扣）、土方公會理事長王建翔（綽號毛毛蟲）等5人處分不起訴。

江湖人稱「王老闆」的王鑫，1996年牽涉四海幫前幫主陳永和命案遭調查，但他從未在媒體鏡頭前曝光，多數江湖兄弟也「只聞其名、不見其人」，2年前刑事局大陣押解王鑫前往北檢複訊，規模歷年罕見，也是王鑫25年來「首度現身」在媒體鏡頭前，足見「王老闆」江湖地位舉足輕重。

檢警懷疑，王鑫因威名遠播，近年吸引竹聯幫寶和會靠攏，雙方關係密切，寶和會牽涉「館長」等多起槍擊、恐嚇取財案，但始終沒明確事證顯示王鑫涉案，幕後藏鏡人始終神秘。

檢方2年前大規模拘捕偵辦王鑫，主要鎖定5大案調查，除「館長」 槍擊案外，2018年台北市營建剩餘土石方資源處理商業同業公會前理事長王國振遭槍擊、2013年中國公關顧問公司負責人李世仁遭槍擊，都懷疑與王鑫有關。

另外，北市民權西路一起都更案，傳出釘字戶與建商爆發糾紛，釘字戶找美鷹會恐嚇建商；還有基隆市有土方場業者因利益分配不均及退股問題，得罪部分股東，股東找來美鷹會恐嚇已故陳姓老闆，要釐清美鷹會是否介入。

王鑫當時全程行使緘默權，被檢方諭令200萬交保，王建翔100萬交保，劉克堅50萬交保，美鷹會要角劉宗銘50萬交保、王鑫前司機李冠緯60萬交保。

北檢檢肅黑金專組歷經2年調查，前後換了3任檢察官，調查後因證據不足，對王鑫等5人處分不起訴。