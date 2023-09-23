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碎骨非人類 普悠瑪尋獲牙齒 屬罹難者

聯合報／ 記者陳敬丰周彥妤／連線報導

宜蘭地檢署日前重新清查普悠瑪事故列車車廂，查獲13塊碎骨與1顆疑似牙齒，經過鑑驗，碎骨非屬人類遺骸，牙齒則屬於邱姓罹難者。圖／宜蘭地檢署提供
宜蘭地檢署日前重新清查普悠瑪事故列車車廂，查獲13塊碎骨與1顆疑似牙齒，經過鑑驗，碎骨非屬人類遺骸，牙齒則屬於邱姓罹難者。圖／宜蘭地檢署提供
普悠瑪出軌事故過去五年，宜蘭地檢署日前清查事故車廂，查出十件遺留物品、十三塊碎骨與疑似牙齒一顆，送往刑事局鑑驗，昨結果出爐，十三塊碎骨均非出自人類遺骸，牙齒則屬於邱姓罹難者。

普悠瑪號兩名罹難者家屬則透過聲明表示，「即使只是一顆牙齒，都是家人身體一部分，都想帶回家」。另，檢調和台鐵清理作業不夠確實，應加以檢討改進。

太魯閣號事故車廂日前被發現還留有遺骨與遺物，未料宜蘭地檢署近日重新清查事發五年的普悠瑪號事故列車，在泥沙碎石中也發現十三塊細小碎骨、一塊疑似牙齒。

檢方指出，將碎骨與牙齒送往刑市局鑑驗，經萃取ＤＮＡ檢測，未在十三塊碎骨上檢出ＤＮＡ量，即表示均非人體遺骸；疑似牙齒的檢測結果，與邱姓罹難者ＤＮＡ型別相符，檢察官已主動聯繫家屬告知鑑定結果，後續依家屬意願處理送還相關事宜。

牙齒 普悠瑪號 車廂 太魯閣 出軌

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