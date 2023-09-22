事隔5年尋獲碎骨 普悠瑪罹難者家屬痛心比檢調找到還多

台鐵局太魯閣號事故保存車廂2年後尋獲遺骸、遺物，輿論譁然；未料，宜蘭地檢署近日重新清查事發5年的普悠瑪號事故列車，也發現13塊細小碎骨、1塊疑似牙齒等。普悠瑪號2名罹難者家屬聲明提及，「即使只是一顆是牙齒，都是家人身體一部分，都想帶回家」；另質疑台鐵告知檢警9月11日已找到10件物品，15日家屬赴勘查，再發現其他遺骸、遺物，家屬找到的竟還更多，認為檢調、台鐵清理作業有瑕疵，應檢討。

普悠瑪號6432車次第八車罹難者曾訓孺的家屬曾小姐、第六車罹難者邱歆粵的家屬林小姐，今天上午聯合聲明指出，因8月31日太魯閣車廂尋獲遺骸事件，內政部發函台鐵邀請普悠瑪家屬，於9月15日最後一次清理、確認車廂遺物；巧的是，9月15日當天正是二名罹難者家人冥日，家屬帶著思念道別、忐忑心情到富岡基地最後勘查車廂。

罹難者家屬說，由於第八車於事故當下撞擊嚴重遭割掀開式破壞，9月15日當天於車廂上並未發現任何遺骸和物品。而第六車遭鐵軌破窗擊破，當天家屬爬上第六車廂倒塌的座位區附近地板，發現疑似遺骸及一顆牙齒、一隻手機及一本手繪筆記本、並於車廂入口處地板拾獲一張車票。

罹難者家屬表示，當日會議，台鐵告知9月11日檢警已清理車廂一遍，並找到10件旅客物品，我們當下認為，應不會再找到物品和遺骸，怎料家屬找到的物品比他們還多？在場家屬質疑，事故近五年，又於9月11日檢調清理一遍，為什麼家屬9月15日還能找出13件遺骸、一顆牙齒及25件遺物，「我們認為檢調和台鐵清理作業不夠確實，作業流程有瑕疵，應該加以檢討改進。」

罹難者家屬指出，我們爬上車廂除了悼念家人，也想把當年親人遺留在車上的物品全部帶回家，「即使它只是一顆牙齒，這都是我們家人身體的一部份，我們都想把它帶回家，更不可能殘忍將它視為垃圾，隨意讓別人燒掉，因為這是我們摯愛的家人。」