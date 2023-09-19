雙胞慣竊拒捕衝撞 遭警開19槍

高雄警方圍捕電纜線竊盜集團，對方拒捕衝撞偵防車造成毀損，警方連開十九槍制止。記者張議晨／翻攝 高雄楠梓警分局昨天凌晨圍捕電纜線竊盜集團，陳姓慣竊雙胞胎兄弟開車衝撞拒捕，警方連開十九槍，仍被二人逃逸，現場逮捕呂姓同夥。

二兄弟分頭逃竄，陳姓胞弟棄車跳河受傷被逮，胞兄自知難逃，事後也與共犯吳姓男子投案，四人被依竊盜、妨害公務等罪嫌送辦。

高雄楠梓區多處工地日前陸續發生電纜線遭竊，警方蒐證調查，掌握卅二歲陳姓雙胞胎兄弟和廿五歲吳姓男子涉案，至三人常出沒的高楠公路附近埋伏。

昨天凌晨零時四十四分許，陳男兄弟和另一名共犯卅三歲呂男分乘兩輛車現身，員警上前圍捕，呂乖乖就範，陳姓胞弟開車衝撞偵防車拒捕，員警見狀對空及朝車輪連開十九槍仍被逃逸，陳姓胞兄趁現場混亂也駕駛另輛轎車逃離。

陳姓胞弟因車子衝撞和被槍擊受損，逃約一點五公里後棄車，他往後勁溪河床躍下腳部受傷動彈不得，警方到場通報救護車送醫，治療後無大礙；他辯稱以為黑道尋仇才會衝撞警車。

陳姓胞兄經警方聯繫得知胞弟和呂男均落網，昨天上午六時許與吳姓男子主動到楠梓警分局投案。

警方表示，圍捕時有表明身分，破窗時手盾也印有「警察」字樣；陳男等人至少犯下六起竊案，車上也起獲行竊工具，警詢後依竊盜、妨害公務等罪嫌移送檢方偵辦。