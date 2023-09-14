影／演很大！男子假跌倒掉一包「不明白色粉末」 藏毒難逃警鷹眼

台南市北門警方在北門農會前盤查一輛可疑車子時，先查獲乘客藏有毒品，而駕駛後又佯裝跌倒意圖丟棄毒品，不過仍被眼尖警員揪出訓斥認栽，警詢後依毒品危害防制條例將2人送辦。

學甲警分局說， 11日深夜11點多，北門分駐所所長蘇傳舜、巡佐陳玉祥、警員陳威翔執行巡邏勤務，發現一部白色自小客車突然停駛於北門農會旁形跡可疑，員警上前盤查，經詢問駕駛潘嫌(53歲)及後座乘客吳嫌(46歲)身分時，兩人神色慌張且支吾其詞，此時吳嫌褲子右邊口袋正好掉出不明白色粉末一包(淨重1.82公克)。

吳稱該粉末為葡萄糖粉，經警方現場使用試劑檢測呈一級毒品海洛因呈陽性反應，隨即逮捕吳嫌。

更讓警方傻眼的是，潘姓駕駛在警方盤查過程中竟佯裝跌倒，意圖丟棄不明物體，警員鍥而不捨遍地尋找，後在車輛右前輪胎底部發現遭丟棄夾藏毒品吸食器，搜索後再於潘嫌左側腰際起獲安非他命一包(淨重0.53公克)，警方將吳、潘兩人帶回，警詢後依違反毒品危害防制條例送辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885