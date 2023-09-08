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南打持長槍搜索 台南開發業者指員工心靈受創 今按鈴提告

聯合報／ 記者邵心杰張議晨／連線即時報導

台南一建設開發公司指控上月28日遭南打及維安人員粗暴搜索過程，致員工心靈受創，請長假不敢上班，質疑執法過當，下午2時委由律師前往台南地檢署按鈴，對南打偵八隊帶隊警官涉犯加重剝奪行動自由、強制、恐嚇危害安全及違法搜索罪嫌等提告

南打指出，日前偵辦一起台南市持槍恐嚇重大刑案，報請台南地方檢察署指揮偵辦，調查發現涉案主嫌藏匿在台南歸仁某處所，遂向台南地方法院聲請搜索票獲准，依法在該處所實施搜索，過程有全程錄影及相關人員陪同，依法搜索。

南打表示，針對當天扣押物品，均依規定送入證物室，專案小組正檢視、釐清是否與案情有關。因案件正偵辦中，尚無法完整對外說明，當事人如有疑慮，可以提出陳情或申訴等救濟程序，刑事局會依法進行調查。

該公司許姓老闆娘、曾姓董事及員工等下午前往南檢提告，並拉白布條，「泣訴南部打擊犯罪中心，違法搜索、執行過當、取材恐嚇」。

律師指出，南打偵八隊及維安人員以合法之名、行違法之實，針對搜索部分，聚集數十名維安特勤人員，對手無縛之力女性員工，持長槍指著她們的頭進行搜索，造成女員工驚嚇，另對保險箱逕行搜索，已踰越搜索範圍，帶隊警官也知道，卻強行扣押，並依此要脅告訴人交出吳姓受執行人，已涉及違法搜索、恐嚇等罪嫌，今向地檢署提告，請求檢方偵辦。

台南建設開發商對南打偵八隊帶隊警官按鈴提告，認他已涉及違法搜索、恐嚇等罪嫌，請求檢方偵辦。記者邵心杰／攝影
台南建設開發商對南打偵八隊帶隊警官按鈴提告，認他已涉及違法搜索、恐嚇等罪嫌，請求檢方偵辦。記者邵心杰／攝影
許姓老闆娘、曾姓董事及員工等下午前往南檢提告，並拉白布條，「泣訴南部打擊犯罪中心，違法搜索、執行過當、取材恐嚇」。記者邵心杰／攝影
許姓老闆娘、曾姓董事及員工等下午前往南檢提告，並拉白布條，「泣訴南部打擊犯罪中心，違法搜索、執行過當、取材恐嚇」。記者邵心杰／攝影

台南 恐嚇 提告 特勤人員

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