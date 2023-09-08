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冷眼集／太魯閣號事故離譜疏漏 推給「沒經驗」
台鐵太魯閣號事故至今逾兩年，卻仍發現上百件罹難者的遺骨、遺物，令人大呼不可思議，如此踐踏罹難者尊嚴的事件，台鐵卻稱會以LINE向家屬致歉，不禁令人要問同理心何在，更荒謬的是，交通部官員竟稱，是因台灣過去不曾發生如此嚴重的火車事故，「台鐵沒經驗」，如此「健忘」的言論，看在普悠瑪事故罹難者家屬的眼裡，情何以堪。
事故發生後，歷經警消救災、檢調搜證、運安會調查、台鐵保存等關卡，如今卻仍在事故車廂發現遺骨，包括檢調、運安會、台鐵，乃至於交通部、行政院都絕對有檢討改進之處。
政院前天也召開檢討會議，卻見台鐵、運安會互推責任，凸顯組織各自為政，至於家屬最關心的「為什麼」，則沒有任何調查結果。
更荒謬的是，台鐵確實對外道歉，卻打算用LINE或致電道歉，試問這種「道歉沒溫度，推卸有力度」的做法，就是台鐵的改革嗎？
交通部官員為護航台鐵，竟稱是因為台鐵過去不曾發生過如此嚴重的火車事故，然而台鐵連同太魯閣號事故在內，六十多年來就有十起重大事故，尤其二○一八年普悠瑪事故，造成十八死、二九一傷，也讓政府痛下決心改革台鐵，官員一句「台鐵沒經驗」，這樣的監督態度，難怪台鐵改革始終不到位。
試問，交通部官員是希望台鐵有「這種經驗」嗎？有了「經驗」還期待「下次」嗎？這種沒誠意的道歉令人反感，不能真正反省的道歉更令人厭惡，罹難者家屬要的不是台鐵等相關單位的道歉，而是徹底檢討、改進，如果台鐵還不能自省，公司化後的台鐵要能改變，恐也是難如登天。
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