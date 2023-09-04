太魯閣號事故車廂發現遺骨 律師：這兩方責任恐比台鐵更重大

太魯閣號第7、8節車廂現存放在桃園楊梅富岡機廠，第8節車廂搜出多塊疑似殘骸。聯合報系資料照片／記者翁唯真攝影 太魯閣號事故過去2年多後，又在事故車廂找到不少遺物跟遺骨。罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」委任律師陳孟秀表示，這件事不只是台鐵的責任，花蓮地檢署、運安會兩方的責任恐怕比台鐵更加重大。

太魯閣號事故過去2年多，日前日本專家到台鐵富岡機廠事故車輛暫存紀念園區追悼罹難者，罹難者家屬團體「太魯閣的眼淚」發言人王薇君在車廂內找到1片疑似頭蓋骨，讓車廂重新勘驗，又找到不少遺物及遺骸。

對此，「太魯閣的眼淚」委任律師陳孟秀今天在臉書表示，看到消息的當下，她實在感到無比震驚，事發經過到現在已經2年多的時間，太魯閣號的殘骸也移至保留地超過1年多的時間，卻在日本交流團來訪之際，被翻出這麼多的遺物。

陳孟秀表示，固然台鐵有其該負的責任，但這件事不光光是台鐵單方面的責任，花蓮地檢署、運安會兩方的責任恐怕比台鐵更加重大。

陳孟秀指出，太魯閣號列車當年在檢調人員調查完畢後，花檢偵結發還給台鐵，由台鐵進行後續保存工作，為什麼當時檢調人員沒發現現場遺留這麼多遺骸與遺物；且事故車廂屬於案發現場，裡面的遺物、遺骸都是廣泛的「證物」，為何花蓮地檢署沒盡到保持「證物」完整的責任，也沒有完整蒐證，就簽結發還給台鐵。

陳孟秀認為，即使檢調認為台鐵有責任進行後續車廂內部搜查及清潔，應該也要由「專業」的鑑識人員、檢調指揮台鐵進行。

除此之外，陳孟秀說，運安會在事後對整起事故進行完整調查，包括比對每一位罹難者、生還者的座位，分析站票、坐票死傷影響程度，而這過程中，難道不需要對內部的遺留物進行確認與分析嗎。

陳孟秀表示，現場所留下來非車廂內的物品高達94件之多，運安會在調查過程中完全沒有發現嗎，不免讓人對於運安會調查報告的完整性打上一個問號。

「太魯閣的眼淚」今天發布新聞稿表示，當家屬們聽到消息時，內心只有震驚跟悲痛。

「太魯閣的眼淚」表示，顯然車廂歸還後台鐵未盡全面檢查，台鐵有錯，但專門負責檢搜遺體的檢調單位為何也未能發現這些遺體呢；既然知道第8節車廂是受創最嚴重的、受到嚴重擠壓傷害，那為何未能在第8節車廂全面而謹慎地搜尋呢。

「太魯閣的眼淚」指出，台鐵在發現遺骨的當天，便馬上聯繫檢警單位，台鐵局長杜微也立刻道歉，這部分家屬給予肯定，希望台鐵未來也能在發現錯誤時，「承認錯誤」並馬上行動。

「太魯閣的眼淚」表示，這整起事件可以看見台灣在事故應變上、程序上以及處理的態度都有狀況，中央單位應該就這起事件來重新檢視事故應變及程序上是否有所問題。無論從一開始調查的花蓮地檢署、到事故原因調查的運安會，都要負起很大責任，更應建立嚴謹的程序，未來才不會發生這種讓家屬再次受傷的事件。