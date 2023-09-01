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蘇拉颱風襲台前夕人蛇蠢動 海巡鷹眼緝獲19名越南偷渡犯

聯合報／ 記者古和純／高雄即時報導

蘇拉颱風襲台前夕，海巡署第八巡防區，本周二於枋寮外海約10浬處，查獲3名國人駕駛乙艘無籍橡皮艇，載運19名越南偷渡犯，企圖非法入境，全案依違反「入出國及移民法」移送屏東地方檢察署偵辦。

海巡署指出，當天凌晨時分海巡署雷達操作員查看雷情時，研判屏東枋寮外10.5浬有一航跡為可疑目標，立即統合岸、海、查緝、警力部署圍捕查緝，並由恆春海巡隊派遣線上巡防艇PP-3535艇及PP-3599艇進行雙艇攔查。

約1時許，PP-3599艇發現一艘白色橡皮艇航跡可疑，海巡隊經登檢發現，該不明救生艇搭載22名不明人士，隨即在周圍海域擴大搜索。

經查核身分，其中19人為越南籍人士，14人為男性5人為女性，另有3人台籍人士，疑似欲趁蘇拉颱風來襲前夕，伺機搶灘上岸。

海巡表示，相關涉案人、船，於周二當天2時12分許帶返枋寮漁港調查，全案依違反「入出國及移民法」移送並報請屏東地方檢察署指揮擴大偵辦、向上溯源，追查幕後不法集團。

海巡署第八巡防區周二查獲19名越南籍搶灘上岸民眾。記者古和純／翻攝
海巡署第八巡防區周二查獲19名越南籍搶灘上岸民眾。記者古和純／翻攝
海巡署第八巡防區周二查獲19名越南籍搶灘上岸民眾。記者古和純／翻攝
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海巡署第八巡防區周二查獲19名越南籍搶灘上岸民眾。記者古和純／翻攝
海巡署第八巡防區周二查獲19名越南籍搶灘上岸民眾。記者古和純／翻攝
海巡署第八巡防區周二查獲19名越南籍搶灘上岸民眾。記者古和純／翻攝
海巡署第八巡防區周二查獲19名越南籍搶灘上岸民眾。記者古和純／翻攝

海巡署 蘇拉颱風 屏東 偷渡

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