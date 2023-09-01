19歲男和「金毛」高雄舞廳外口角 朝他BMW開槍...5人被逮
高雄市蔡姓和許姓酒客昨晨在新興區一家知名舞廳消費，因在店外人行道小解，懷疑旁人以手機偷拍起口角，天亮後，兩人的BMW和藍寶堅尼即遭人開7槍；被害車主是綽號「金毛」的蔡男曾刺傷百萬網紅，警方昨傍晚循線在屏東鹽埔鄉民宅拘提涉案的梁姓、楊姓及潘姓等3男，今天上午另在高雄逮獲開槍的林姓主嫌及周姓同夥，全案共5男落網。
警方調查，昨天上午9時許位於新興區七賢二路一家舞廳外有人開槍，警方趕抵現場，發現一輛BMW車頭遭人開槍，地上有數顆彈殼，經在現場鑑識清點，發現有7顆彈殼、1顆子彈，另一輛小牛藍寶堅尼險遭波及。
警方通知受害的BMW蔡姓車主（31歲）和小牛車主許姓男子（27歲）到案說明，才發現車主原來是2年前曾持刀在舞廳外刺傷百萬網紅「含羞草日記」的副團長超艾夾、綽號「金毛」的蔡姓男子。
警方調查，蔡男和許男昨晨在舞廳飲酒，後因酒喝多了，在舞廳外的人行道便溺，因懷疑遭旁人拿手機偷拍，檢視對方手機未發現影像，雙方起口角；未料，上午9時許，蔡男停在舞廳外的BMW座車即遭人連開7槍，其中一顆子但從擋風玻璃貫穿車內座椅，許男的小牛藍寶堅尼險遭波及。
警方調閱監視器，發現歹徒開槍後，駕駛一輛白色轎車從七賢路往南台路方向逃逸，沿路疑逃往屏東。
警方昨傍晚5時15分許先在屏東鹽埔鄉一間民宅內拘提涉案的梁姓男子（19歲）、楊姓男子（20歲）及潘姓男子（20歲），但未查獲涉案槍械。
警方於今天上午10時8分許另在高雄市前金區中正四路和成功一路口逮獲開槍的林姓主嫌（19歲）和周姓同夥（20歲），並在林男身上起獲非制式衝鋒槍1支及非制式90手槍兩把，全案警詢後將依違反槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送高雄地檢署偵辦，並建請檢察官聲請羈押。
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