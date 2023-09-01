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BMW違規躲警車尾隨 台中毒駕男亂竄撞死騎士下場出爐！

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中從事殯葬業蘇姓男子吸毒後開租來的BMW，因違規被台中保大巡邏車跟隨，他沿途闖紅燈、變換車道又超速亂竄，經北屯區高速撞上謝姓機車騎士，又波及現場1輛貨車、4輛機車，謝傷重死亡；法院認為，蘇毒駕又為躲避警方跟隨釀禍，依妨害公眾往來致死罪判他8年，可上訴。

檢警調查，蘇男2022年7月14日在租屋處吸食安非他命，16日一早9點多駕駛朋友的租來的白色BMW，因行經北屯區經貿七路因違規左轉，被巡邏經過的台中保大警員跟隨在後，蘇見狀因不打算受攔檢就加速逃逸。

蘇男隨即在中平路、經貿五路岔路貿然左轉，沿途不斷闖紅燈、任意變換車道，又以時速60、70公里速度超速在市區亂竄，結果在后庄路、后庄七街口時撞上騎機車的謝姓騎士，更波及周邊1輛小貨車、4輛機車，蘇駕駛的BMW最後撞上騎樓柱子才停下。

當時謝姓騎士突遭猛烈撞擊，頭部重創、全身多處骨折，到院前就已經沒了呼吸心跳，經急救後仍死亡，而闖禍的蘇男自己也撞到腳骨折，經抽血驗出安非他命成分。

法院審理時，蘇坦承不諱，並有現場監視器畫面、抽血檢驗報告可佐；法院認為，蘇是智識正常成年人，吸毒後仍開車上路，且在遭警方巡邏車跟隨後，就隨即在道路猛然左轉、任意變換車道、跨越雙黃線及超速最終釀禍。

法院發現，蘇男過去就因販毒、違反藥事法被判9年入獄，這次再犯構成累犯，應予加重其刑，另審酌蘇是為了擺脫台中保大警方巡邏車跟隨，因事前已被發覺，蘇事後向第5分局警員坦承肇事，認定不構成自首要件，不予減刑。

法院審酌，蘇毒駕上路，又為躲避警方跟隨就危險駕駛，造成謝姓騎士遭撞死害家屬傷痛不已，且犯後沒有和解，依犯妨害公眾往來安全致人於死罪，累犯，判他8年。

蘇男毒駕又違規，為躲避保大警方巡邏車跟隨在市區亂竄，最後撞死謝姓騎士。圖／報系資料照
蘇男毒駕又違規，為躲避保大警方巡邏車跟隨在市區亂竄，最後撞死謝姓騎士。圖／報系資料照
蘇男毒駕又違規，為躲避保大警方巡邏車跟隨在市區亂竄，最後撞死謝姓騎士。圖／報系資料照
蘇男毒駕又違規，為躲避保大警方巡邏車跟隨在市區亂竄，最後撞死謝姓騎士。圖／報系資料照

車道 BMW 吸毒

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