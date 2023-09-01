2名車遭開7槍 疑酒客小解起口角

高雄蔡姓酒客昨晨在舞廳外便溺疑遭偷拍和人起口角，天亮後，男子朝槍朝蔡男的BMW座車開槍，導致擋風玻璃和車身留下彈孔。記者石秀華／翻攝 停放在高市知名舞廳外的BMW和藍寶堅尼名車昨遭歹徒開7槍，警方查出受害車主，是曾持刀刺傷百萬網紅「含羞草日記」副團長超艾夾、綽號「金毛」的男子蔡佑輿，蔡和友人昨晨酒後於舞廳外小解，因懷疑旁人持手機偷拍和對方爭執，未料5小時後座車遭人開槍。

警方昨傍晚在屏東鹽埔鄉一間民宅內拘提涉案的梁姓男子（19歲）、楊姓男子（20歲）及潘姓男子（20歲），但未查獲涉案槍械，正釐清是誰開槍亦或指使犯案。

警方指出，昨上午接獲報案，指稱位於新興區七賢二路一家舞廳外有人開槍，調查發現1輛BMW和小牛藍寶堅尼遭開槍，其中1顆子彈貫穿BMW擋風玻璃，車身也有彈孔，現場遺留7顆彈殼、1顆子彈，無人受傷，研判挑釁教訓意味濃厚。

警方查詢發現BMW車主是31歲蔡佑輿，通知蔡及小牛車主27歲許姓男子到案說明，經調查，蔡、許昨晨酒後在舞廳外人行道小解，因懷疑遭人拿手機偷拍雙方起口角，不歡而散，5小時後，蔡、許兩人座車即遭人連開7槍，警方查出犯嫌是當地不良分子，循線追緝中。