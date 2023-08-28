快訊

王國材證實 程家平接任氣象署長、楊正君接任鐵道局長

郭台銘今宣布獨立參選總統 朱立倫坦言「心情很差」曝與柯文哲有1共識

蘇拉增強最快深夜23:30發布海警 氣象局曝「這兩地區」首當其衝嚴防大雨

網傳黑幫公祭片點閱破百萬 刑事局蒐證要求下架

中央社／ 台北28日電

綽號「瘋濟公」的前天道盟主蕭澤宏於2019年逝世，接掌盟主的「鐵霸」曾盈富在新北蘆洲籌辦盛大葬禮、萬人送行。圖／聯合報系資料照片
綽號「瘋濟公」的前天道盟主蕭澤宏於2019年逝世，接掌盟主的「鐵霸」曾盈富在新北蘆洲籌辦盛大葬禮、萬人送行。圖／聯合報系資料照片
YouTube有部幫派葬禮紀錄片，為4年前萬人送行前天道盟主公祭情形，點閱率已破百萬卻無法可管。刑事局今天表示，將蒐集相關資料是否違反社群規範，再移請Google下架。

中國時報報導指出，綽號「瘋濟公」的前天道盟主蕭澤宏於2019年逝世，接掌盟主的「鐵霸」曾盈富在新北蘆洲籌辦盛大葬禮、萬人送行，當天影像紀錄攝影師康芳祥將全長逾3小時紀錄片上傳網路，開頭就是天道盟徽章與標語，司儀也完整唱名致祭的各幫派堂口，4年破百萬點閱。

報導提到，由於竹聯幫明仁會今年3月高調辦春酒、氣焰囂張，立法院5月完成組織犯罪防制條例修法，新增「明仁會條款」，要遏阻幫派公開活動氣焰，但卻管不到網路社群。

對此，內政部警政署刑事局今天透過新聞稿表示，因天道盟為最高法院判決確認的3大幫派之一，警方將蒐集相關資料，就上述影片是否違反Youtube社群規範明文禁止暴力犯罪組織相關內容，移請Google下架。

同時，未來就各社群網路影片若涉嫌讚頌幫派組織的暴力行為，或將這類行為合理化，或是透過幫派組織公開活動招募新成員等情形，將個案蒐證，移請地檢署偵辦或透過網路平台下架。

根據警政署統計，自民國108年至112年以治平專案檢肅黑幫重要分會相關案件，包括天道盟及旗下太陽會、正義會、同心會、美鷹會、不倒會在內，共計239件、2494嫌，並扣押不法金流計新台幣2億3000萬餘元，強力打擊、成果豐碩。

刑事局指出，組織犯罪防制條例第3條第4項「犯罪組織聚集3人以上不解散罪」已於112年5月26日施行迄今，共計執行公開活動防制勤務26場，僅8月19日台北市警察局中山分局執行告別式防制勤務，發現部分公祭人員換穿明示、暗示為幫派組織服裝，分局長依法舉牌命令解散，相關成員於第1次命令後隨即解散離去。

刑事局說，其餘場次都未在活動現場有任何明示或暗示幫派名義標誌，顯示新法確能有效強化執法力度，壓制幫派氣焰。

幫派 社群 明仁會

延伸閱讀

黑幫衝突不斷…瑞典青少年犯罪率創新高 專家：應提高刑責、對症下藥

與地下錢莊合作涉暴力討債 刑事局逮7人送辦

萬國幫大老公祭 弔唁穿「頭北厝」衣遭警舉牌驅離

萬國幫大哥北市一殯公祭 「頭北厝」一行人遭舉牌驅離

相關新聞

網傳黑幫公祭片點閱破百萬 刑事局蒐證要求下架

YouTube有部幫派葬禮紀錄片，為4年前萬人送行前天道盟主公祭情形，點閱率已破百萬卻無法可管。刑事局今天表示，將蒐集相...

46歲女涉悶死7旬父案近期起訴 嘉義首件國民法官案

嘉義縣盧姓女子6月初涉嫌悶死7旬父親後服藥輕生，經搶救脫險，目前羈押在嘉義看守所，死者解剖報告出爐，並完成盧女精神鑑定，...

影／台中男非法吸金249億 名下擁93房地、5豪車全扣

台中市李姓男子從事金融行業，涉嫌從11年前開始，對外以澳洲USG集團為名，非法經營外匯、期貨，還用「6%贈金專案」保證獲...

愛上同一個女神！2男爭風吃醋約談判 怒揮刀砍情敵

新北市板橋區縣民大道今天凌晨發生砍人案。22歲的陳姓與張姓男子，因在追求同1名女子竟爭風吃醋發生衝突。今天凌晨1時許雙方...

不爽前女友交新男友 新北醋男持西瓜刀猛砍情敵

新北市土城區延吉街今天上午發生砍人案。21歲張姓男子，因得知前女友交了新男友，張男一時氣憤與前女友及其現任男友相約談判，...

高雄女車號神來一筆警看出貓膩 查出她男友背兩條通緝

陳姓男子騎機車搭載黃姓女友行經高雄市前金區一處路口，巡邏警網瞧見黃女機車車牌中的3塗鴉變9，認為有貓膩，尾隨至兩人住處地...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦