網傳黑幫公祭片點閱破百萬 刑事局蒐證要求下架

綽號「瘋濟公」的前天道盟主蕭澤宏於2019年逝世，接掌盟主的「鐵霸」曾盈富在新北蘆洲籌辦盛大葬禮、萬人送行。圖／聯合報系資料照片 YouTube有部幫派葬禮紀錄片，為4年前萬人送行前天道盟主公祭情形，點閱率已破百萬卻無法可管。刑事局今天表示，將蒐集相關資料是否違反社群規範，再移請Google下架。

中國時報報導指出，綽號「瘋濟公」的前天道盟主蕭澤宏於2019年逝世，接掌盟主的「鐵霸」曾盈富在新北蘆洲籌辦盛大葬禮、萬人送行，當天影像紀錄攝影師康芳祥將全長逾3小時紀錄片上傳網路，開頭就是天道盟徽章與標語，司儀也完整唱名致祭的各幫派堂口，4年破百萬點閱。

報導提到，由於竹聯幫明仁會今年3月高調辦春酒、氣焰囂張，立法院5月完成組織犯罪防制條例修法，新增「明仁會條款」，要遏阻幫派公開活動氣焰，但卻管不到網路社群。

對此，內政部警政署刑事局今天透過新聞稿表示，因天道盟為最高法院判決確認的3大幫派之一，警方將蒐集相關資料，就上述影片是否違反Youtube社群規範明文禁止暴力犯罪組織相關內容，移請Google下架。

同時，未來就各社群網路影片若涉嫌讚頌幫派組織的暴力行為，或將這類行為合理化，或是透過幫派組織公開活動招募新成員等情形，將個案蒐證，移請地檢署偵辦或透過網路平台下架。

根據警政署統計，自民國108年至112年以治平專案檢肅黑幫重要分會相關案件，包括天道盟及旗下太陽會、正義會、同心會、美鷹會、不倒會在內，共計239件、2494嫌，並扣押不法金流計新台幣2億3000萬餘元，強力打擊、成果豐碩。

刑事局指出，組織犯罪防制條例第3條第4項「犯罪組織聚集3人以上不解散罪」已於112年5月26日施行迄今，共計執行公開活動防制勤務26場，僅8月19日台北市警察局中山分局執行告別式防制勤務，發現部分公祭人員換穿明示、暗示為幫派組織服裝，分局長依法舉牌命令解散，相關成員於第1次命令後隨即解散離去。

刑事局說，其餘場次都未在活動現場有任何明示或暗示幫派名義標誌，顯示新法確能有效強化執法力度，壓制幫派氣焰。