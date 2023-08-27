北市夜店嗆臨檢找碴 警公布影片回擊：已多次涉毒

台北市大安區知名同志夜店「Pawnshop 當鋪」在臉書發文指控，轄區警方3個月臨檢11次，今天凌晨又來臨檢，嚴重影響音樂展演空間營業，稱自己安檢嚴格，沒有任何違法行為，更連名帶姓嗆派出所長「不請自來」；對此警方不忍了，強調臨檢有查獲毒品，公布臨檢影片打臉業者，強調一切依法執法。

同志夜店「Pawnshop 當鋪」以多元電音主題受到年輕人喜愛，在臉書、instagram都超過1萬人追蹤，今天凌晨在臉書、instagram限時動態Po照片、影片，指出不滿轄區警方「不請自來」，3個月內臨檢11次，對在場各位態度惡劣，根本掃了大家的興致，盡心全力配合各種規範與改善，施行多年的嚴格門口安檢措施，也無遭查獲任何不法事實。

對此，大安警方回應，臨檢是依法有據，該夜店是治安顧慮場所，去年9月該夜店發生一名男子吸毒過量昏迷，送醫宣告不治，事後在死者身上發現2顆搖頭丸，驗屍報告為中毒性休克；今年7月臨檢時，又查獲一名女通緝犯，也在她身上發現毒品。

業者在臉書稱嚴格安檢，警方不忍了，今天晚上公布執法影片，稱27日凌晨3點多執行擴大臨檢，在夜店大廳牆角細縫搜到不明殘渣袋，經檢驗有三級毒品卡西酮成分。

大安警方強調，該店已發生多次遭警方查獲消費者涉毒等情事，嚴正駁斥無不法行為的說法，警方依法對該夜店執行臨檢，惟該夜店利用社群媒體企圖誤導民眾警方的執法行動，其心可議，再度重申依法行政的決心，以維治安。

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