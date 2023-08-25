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海巡隊再查獲走私漁船！56公噸大陸走私畜產品 研判來自口蹄疫疫區

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

馬祖海巡隊繼昨天再度查獲1艘大陸籍無船名漁船涉嫌走私畜產品，初估總重約56公噸，初步檢視有牛肚、雞爪及牛筋，另以外包裝所標示產地研判來源為巴西口蹄疫區及牛海綿狀腦病(狂牛症)疫區畜產品，全案移送連江地方檢察署偵辦。

艦隊分署馬祖海巡隊PP-3586及CP-1052艇昨天14時許，接獲海巡署第十一巡防區指揮部通報，發現可疑目標進入東引海域，立即依照第十一巡防區指揮於北固礁海域發現一艘陸籍無名鐵殼漁船，目視甲板上帆布掩蓋不明物品，顯有可疑，執勤人員配戴口罩以優勢人力登檢，經量測船上3名大陸船員體溫均正常並發予口罩佩戴，初步檢視船上載有大批牛肚、雞爪及牛筋等走私畜產品，並於同日夜間將該陸籍漁船押返福澳港。

連江地方檢察署檢察長謝謂誠在今天召集海巡署第十一巡防區指揮部、馬祖海巡隊、偵防分署連江查緝隊、金馬澎分署第一○岸巡隊、動植物檢疫防疫局基隆分局馬祖檢疫站、連江縣產業發展處於福澳港碼頭現場勘驗查扣之走私畜產品計有56大袋，每袋約1公噸，初估總重約56公噸(正確數量尚待後續清點)，拆封檢視為牛肚、雞爪及牛筋，另以外包裝所標示產地研判來源為巴西口蹄疫區及牛海綿狀腦病(狂牛症)疫區畜產品，後續將由動植物防疫檢疫局基隆分局馬祖檢疫站清銷後採檢，明天發交連江縣產業發展處銷毀。

海巡署第十一巡防區指揮部陳柏璋主任表示，此次成功防堵大量未經合格檢驗且疑似來自口蹄疫及狂牛症疫區的畜產品流入市面，有效維護國人食品安全，防範人畜共通傳染病入境，確保我國經濟秩序及政府管制政策。

馬祖海巡隊昨天下午查獲1艘大陸籍無船名漁船涉嫌走私畜產品，總重約56公噸，數量龐大。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊昨天下午查獲1艘大陸籍無船名漁船涉嫌走私畜產品，總重約56公噸，數量龐大。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊昨天查獲1艘大陸籍無船名漁船涉嫌走私畜產品，海巡出動多人到場查封清點。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊昨天查獲1艘大陸籍無船名漁船涉嫌走私畜產品，海巡出動多人到場查封清點。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊昨天下午查獲1艘大陸籍無船名漁船涉嫌走私畜產品，拆封檢視為牛肚、雞爪及牛筋。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊昨天下午查獲1艘大陸籍無船名漁船涉嫌走私畜產品，拆封檢視為牛肚、雞爪及牛筋。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊昨天查獲1艘大陸籍無船名漁船涉嫌走私畜產品，海巡出動多人到場查封清點。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊昨天查獲1艘大陸籍無船名漁船涉嫌走私畜產品，海巡出動多人到場查封清點。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊昨天查獲1艘大陸籍無船名漁船涉嫌走私畜產品，查到大量的雞爪。圖／馬祖海巡隊提供
馬祖海巡隊昨天查獲1艘大陸籍無船名漁船涉嫌走私畜產品，查到大量的雞爪。圖／馬祖海巡隊提供

馬祖 海巡署 走私

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