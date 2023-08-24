洗衣場暗藏製毒工廠 桃檢警抄出1.2噸K毒全銷毀

桃園檢警今年3月間獲報，平鎮工業區內某洗衣場內藏有K他命製毒工廠，經長期蒐證5月發動搜索，起出K他命成品、半成品及原料多達1296公斤，查獲朱姓製毒師等3人，後續又逮獲黃姓幕後金主，桃園地檢署近日偵結，將黃某等4人依毒品罪起訴。

桃檢表示，黃姓男子認為販售K毒能獲暴利，今年初發現工業區內某洗衣場位置隱密，於是指示朱姓製毒師向不知情的鄧姓業者承租後方鐵皮屋，並提供K毒原料及製毒設備、機具，交由朱姓、張姓及杜姓3人製毒。

檢警長期蒐證，今年5月下旬由刑事局、桃市警平鎮、龍潭等分局發動搜索，當場起出第三級毒品愷他命成品9.5公斤、半成品1242公斤、第四級毒品先驅原料「N-Boc，三級丁氧羰基去甲基愷他命」45公斤及製毒原料、製毒機具等贓證物。