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洗衣場暗藏製毒工廠 桃檢警抄出1.2噸K毒全銷毀

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園檢警今年3月間獲報，平鎮工業區內某洗衣場內藏有K他命製毒工廠，經長期蒐證5月發動搜索，起出K他命成品、半成品及原料多達1296公斤，查獲朱姓製毒師等3人，後續又逮獲黃姓幕後金主，桃園地檢署近日偵結，將黃某等4人依毒品罪起訴。

桃檢表示，黃姓男子認為販售K毒能獲暴利，今年初發現工業區內某洗衣場位置隱密，於是指示朱姓製毒師向不知情的鄧姓業者承租後方鐵皮屋，並提供K毒原料及製毒設備、機具，交由朱姓、張姓及杜姓3人製毒。

檢警長期蒐證，今年5月下旬由刑事局、桃市警平鎮、龍潭等分局發動搜索，當場起出第三級毒品愷他命成品9.5公斤、半成品1242公斤、第四級毒品先驅原料「N-Boc，三級丁氧羰基去甲基愷他命」45公斤及製毒原料、製毒機具等贓證物。

桃檢說明，檢察官李佳紜考量查獲毒品成品、半成品數量逾1千公斤，且製毒化學原料、器具等物品均有害人體健康、危及保管人員安全風險，偵查終結前已依刑事訴訟法、毒品危害防制條例、檢察機關辦理查獲毒品判決確定前銷燬作業辦法等規定，先行聲請法院裁定沒收銷燬及依檢察官職權核發命令取樣後銷燬。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

桃園地方檢察署近日偵結，將黃某等4人依毒品罪嫌起訴，並向法官聲請羈押獲准。記者陳恩惠／翻攝
桃園地方檢察署近日偵結，將黃某等4人依毒品罪嫌起訴，並向法官聲請羈押獲准。記者陳恩惠／翻攝
桃園檢警在平鎮某洗衣場破獲大型製毒工廠，查扣K他命成品、半成品及原料多達1296公斤及製毒機具。記者陳恩惠／翻攝
桃園檢警在平鎮某洗衣場破獲大型製毒工廠，查扣K他命成品、半成品及原料多達1296公斤及製毒機具。記者陳恩惠／翻攝

毒品 桃園 檢察官

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