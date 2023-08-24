花蓮燒烤攤兼營高利貸販毒 檢警逮6人查獲4千毒咖啡包

花蓮檢警偵辦陳姓男子為首的重利、暴力討債集團，過程中發現陳男疑以自己經營的海鮮燒烤店為掩護，從外縣市買入毒品販售給年輕人，在開學前夕兵分8路，將陳嫌及其員工共6人拘提到案，查扣近4000包毒咖啡包等毒品，全案依違反組織犯罪條例、毒品危害防制條例等罪嫌送辦，陳嫌遭聲押禁見獲准，另5名被告交保。

花蓮縣警局副局長賴吉雄表示，今年6月接獲報案，受害者因需錢孔急向陳嫌借款，陳不說清楚利息，卻在還款時索討重利，借款人無力還款躲到外縣市，陳男還率人到家中恐嚇，強逼親屬再簽本票。

警方蒐證過程發現，33歲的陳男在市區經營海鮮燒烤攤，以此為掩護，與手下5名員工從事重利、暴力討債、恐嚇等不法行為，放款年息高達200%，受害者至少6人。

偵查過程，警方眼尖發現有來自外縣市的貨車送貨到燒烤攤，覺得事有蹊翹，深入追查發現，陳嫌為毒的犯罪集團疑似以燒烤攤為據點，販售毒品咖啡包，且對象都是在地年輕人，且以「死轉手」方式，將毒咖啡包放置在電箱、摩托車菜籃等地，讓買家自取，不親自交貨，以躲避追查。

花蓮地檢署檢察官葉柏岳指揮縣警局刑警大隊、少年隊、吉安警分局等，本月22日持搜索票到6名被告住處、海鮮燒烤店、招待所等8處搜索，拘提陳男等6人到案，查扣毒咖啡包3931包、毒品彩虹菸307根、第二級毒品甲基安非他命27.4公克、乾燥大麻花4.31公克、第三級毒品愷他命3.28公克、現金5萬2000元、本票數十張等證物，依違反組織犯罪防制條例、毒品危害防治條例，移送花蓮地檢署偵辦。

檢方訊後，向花蓮地方法院聲請羈押禁見陳嫌獲准，另5名被告由檢察官諭知以3至5萬元交保候傳。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885